Dan Petrescu ar putea fi dat afara de la Kayserispor. "Nu am vazut nicio idee de joc pe teren"

Formatia antrenorului roman, Kayserispor, a fost invinsa de Sivasspor, cu 0-2, si a ajuns pe locul 16, la doar un punct peste primul loc retrogradabil. Dan Petrescu nici nu a venit bine ca deja si este contestat in Turcia, scrie digisport Sefii lui Kayserispor anunta masuri radicale dupa aceste rezultate nefaste ale echipei.Presa din Turcia scrie ca antrenorul roman ar putea fi dat afara in curand din cauza parcursului slab. Patroana lui Kayserispor va avea o intalnire decisiva cu Petrescu in aceasta saptamana.Chiar un oficial al echipei a criticat evolutia fotbalistilor dupa ultimul meci din campionat "Nu am vazut nicio idee de joc pe teren, nu am rezolvat problema ocaziilor de gol si a atacurilor periculoase, pe care o avem de anul trecut si suntem o echipa fricoasa", a scris purtatorul de cuvant al clubului, Mustafa Tokgoz, pe Twitter