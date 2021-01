Sumudica are ce sa regrete. Maxim a dat golul victoriei in derbyul romanilor din Turcia. Dan Petrescu, la prima infrangere

Echipa romanului a fost invinsa, 1-2, in deplasare, de Gaziantep, gruparea lui Alex Maxim.Fara Alibec si Silviu Lung junior, dar cu Sapunaru titular, Kayserispor si-a bagat-o in poarta in prima repriza.Echipa lui Dan Petrescu a egalat in repriza a doua, insa Maxim a adus victoria lui Gaziantep, din penalty, cu un sfert de ora inaintea finalului de meci.A fost primul meci pentru Gaziantep fara Marius Sumudica . Romanul a fost demis la inceput saptamanii de la echipa turca, care este pe 3 in campionat , la mare lupta pentru titlu.Dan Petrescu va avea mult de munca la Kayseri.Echipa care este pe o pozitie retrogradabila, la trei puncte de primul loc care asigura ramanerea in prima liga.CITESTE SI: