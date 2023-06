Dan Petrescu ameninta ca pleaca din tara din cauza arbitrajelor

Dan Petrescu a pus infrangerea Unirii Urziceni in Supercupa Romaniei pe seama arbitrajului pro-CFR Cluj al "centralului" Georgian Ionescu.

Fostul jucator al lui Chelsea chiar a amenintat ca va pleca din Romania din cauza arbitrajelor de care are parte.

"Daca eram arbitrati corect, castigam trofeul. Nu a dat doua cartonase rosii cat casa, ca sa nu zic de trei-patru. Golul lui Rusescu cred ca a fost valabil. Antrenorul lor a protestat de zece ori, pe mine m-a dat din prima afara. Oricum, nu o sa ma mai vedeti mult prin Romania din cauza acestor arbitraje", a spus Dan Petrescu la conferinta de presa de dupa meci.

Tehnicianul ialomitenilor spune ca se asteapta sa fie furat si in prima etapa, atunci cand cele doua echipe se vor intalni din nou.

"Am fost furati pe fata, la fel o sa se intample si in campionat. Cred ca o sa bag jucatorii care nu au evoluat azi (n.r. duminica seara), pentru ca nu avem nici o sansa. Cand au arbitrat romanii, am fost furati. Cand au arbitrat strainii, am fost campioni", a mai spus Dan.

CFR Cluj a castigat, duminica seara, cea de-a 11-a editie a Supercupei Romaniei la fotbal, dupa ce a invins-o la penaltiuri, scor 4-3 (1-1, 1-1, 4-3), pe Unirea Urziceni.

Dan Petrescu a fost eliminat in finalul primei reprize, pentru ca a contestat vehement o decizie a arbitrului.