Dan Petrescu spune ca nu are niciun conflict cu Stelea

Antrenorul Unirii Urziceni, Dan Petrescu, a declarat duminica, la plecarea echipei in cantonamentul din Antalya, ca nu mai exista niciun conflict intre el si portarul Bogdan Stelea si il asteapta sa se alature lotului in cantonamentul din Turcia.

"Bogdan va veni in Antalya, luni, direct de la Paris. Nu mai este nicio problema, a avut si el o iesire. Eu il cred ca e greu la varsta lui sa mai stea in cantonamente, se acumuleaza multa nervozitate. Il asteptam cu totii sa vina luni in Antalya", a declarat Petrescu.

Portarul Unirii Urziceni, Bogdan Stelea, a parasit in aceasta saptamana cantonamentul din Spania al echipei ialomitene, dupa ce antrenorul Dan Petrescu i-a spus ca nu va mai conta pe serviciile sale, in urma unui schimb dur de replici. Conflictul dintre Stelea si Dan Petrescu izbucnise dupa ce antrenorul i-a reprosat portarului, la finalul amicalului cu TSKA Sofia, scor 1-2, ca a primit prea usor un gol din lovitura libera.

De asemenea, Petrescu a vorbit si despre campaniile de achizitii facute de echipele din prima jumatate a clasamentului si despre obiectivele formatiei ialomitene. "Toata lumea s-a intarit, toate echipele au sperante si cred ca va fi cel mai tare retur din ultimii ani, pentru ca intrarea in Liga Campionilor a innebunit pe toata lumea. Noi nu ne luptam pentru locul 1 sau 2, ci pentru un loc de Cupa UEFA. Suntem realisti, chiar daca altii spun ca o facem din modestie".

Antrenorul Urzeceniului a explicat si motivele pentru care transferul jucatorului rapidist Romeo Stancu nu s-a mai materializat, dezvaluind ca desi "era un jucator care ne interesa, in momentul in care s-au cerut foarte multi bani am renuntat. El mai are sase luni de contract, si la vara poate veni liber de contract".

Unirea Urziceni, FC Vaslui, Dinamo, Dinamo II si Dacia Mioveni au plecat intr-un charter, duminica, de pe aeroportul Aurel Vlaicu, in Antalya, acolo unde au programate stagii de pregatire.

In cantonamentul din Antalya, Unirea Urziceni urmeaza sa sustina cinci partide de verificare: pe 5 februarie cu echipa FK Buducnost Banovici (Muntenegru), pe 7 februarie cu formatia Saturn Moscova (Rusia), pe 10 februarie cu Groclin Grodszik (Polonia), pe 13 februarie cu Chunam Dragons (Coreea de Sud) si pe 14 februarie cu FC Kharkov (Ucraina).

Delegatia Unirii Urziceni va reveni in Romania pe data de 15 februarie.

Cantonamentul din Turcia va fi cel de-al doilea sustinut de elevii lui Dan Petrescu in acest an, dupa cel din Spania, de la Oliva Nova.

