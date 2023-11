Petrescu: Cei care nu au crezut in noi regreta acum

Antrenorul Unirii Urziceni, Dan Petrescu, spune ca victoria de marti seara cu FC Sevilla este cea mai mare si mai importanta din cariera de antrenor,

"Cat am jucat, cred ca am obtinut si alte succese importante, dar de cand stau pe banca e prima oara cand bat o echipa de nivelul Sevillei. Multi care nu au crezut in noi regreta acum.

Organizare si munca, acestea au fost armele cu care am depasit un adversar altfel mai bun. Munca noastra nu s-a terminat, fiindca acum ne dorim sa continuam in Champions League, si pentru asta avem nevoie de un nou joc bun, la Stuttgart.", a declarat Petrescu pentru Gazeta Sporturilor.

"Bursucul" a vorbit si despre posibilitatea acceptarii unei oferte din strainatate, in urma performantelor europene din acest sezon.

"Oferte tot vin de vreun an-doi, dar am ramas la Urziceni. N-as sti sa va zic ce as face daca primesc o propunere de nu stiu unde, dar in fotbal si jucatorii, si antrenorii se mai si transfera. Eu stiu ca daca muncesc asa in continuare voi ajunge o data si o data in Anglia, unde visez sa lucrez.", a incheiat Petrescu.

Unirea Urziceni a invins marti seara pe FC Sevilla, scor 1-0, si a acumulat un total de 8 puncte in Liga Campionilor. O remiza la Stuttgart, in ultima etapa, ar aduce ialomitenilor o calificare in optimile celei mai galonate competitii europene intercluburi.

