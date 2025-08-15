Dan Petrescu, despre viitoarea adversară din Europa: ”Cu tot respectul...”

Autor: Teodor Serban
Vineri, 15 August 2025, ora 09:53
803 citiri
Dan Petrescu, despre viitoarea adversară din Europa: ”Cu tot respectul...”
Dan Petrescu. Foto: Facebook / CFR Cluj

Tehnicianul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat joi seară, după confruntarea din Liga Europa cu Sporting Braga, pierdută cu 0-2, că adversarii nu aveau nevoie de ajutorul arbitrilor, el considerând că portughezii au primit foarte uşor un penalti.

"E clar că echipa mai bună a câştigat în seara asta. Diferenţa de valoare cred că s-a văzut, dar sunt mici detalii care au făcut această calificare. Mă gândesc dacă noi primeam penaltiul pe care l-am avut şi ei au primit penaltiul mult mai uşor.

E clar că ei începuseră bine, dominau, dar nu aveau nevoie de ajutorul arbitrilor. Per total s-a văzut că a fost echipa mai bună, cu jucători de calitate. Pe noi ne-a prins fără şase jucători, cei mai buni, ne-au prins într-o perioadă nu prea bună. Dacă suntem realişti, echipa mai bună s-a calificat. Dacă noi jucam cu cea mai bună echipă, cred că şi celor de la Braga le era greu să ne bată", a spus Petrescu.

El a adăugat că se aştepta la mai mult de la unii jucători. “Dar unii au jucat aşa pentru că au avut prea multe meciuri, erau obosiţi, alţii abia au venit la echipă. Dar oricum, e clar s-a văzut diferenţa de valoare. Dacă vrem să ne calificăm în grupele Conference League trebuie să eliminăm pe Hacken, care nu cred că este de valoarea lui Braga, e o echipă bună, cu tot respectul, dar nu cred că are valoarea celor de la Braga".

Echipa portugheză Sporting Braga a învins joi seara, pe teren propriu, scor 2-0, formaţia CFR Cluj, în manşa secundă a turului al treilea de calificare din Liga Europa. Clujenii vor juca în play-off-ul Conference League.

Cum s-a încheiat Braga - CFR Cluj, în Europa League. Ce urmează pentru echipa lui Dan Petrescu
Cum s-a încheiat Braga - CFR Cluj, în Europa League. Ce urmează pentru echipa lui Dan Petrescu
Echipa de fotbal CFR Cluj a întâlnit, joi, de la ora 21.30, în deplasare, formația portugheză Sporting Braga, în manșa secundă a turului al treilea preliminar din Europa League. În tur,...
Suspendare uriașă primită de Dan Petrescu. Ratează meciul cu FCSB BREAKING NEWS
Suspendare uriașă primită de Dan Petrescu. Ratează meciul cu FCSB BREAKING NEWS
Dan Petrescu, antrenorul lui CFR Cluj, a fost suspendat de Comisia de Disciplină a FRF. El a fost eliminat de arbitrul Rareș Vidican în timpul meciului dintre CFR Cluj și Universitatea Craiova,...
#dan petrescu, #CFR Cluj, #adversara, #Europa , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Cea mai radioactiva tara din lume a jucat primul sau meci din istorie! Cat a fost scorul
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Neverosimil! Au inceput returul de la 0-3 si au luat rosu in minutul 18. Ce a urmat va ramane in istorie

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Supărarea lui Gigi Becali, după meciul din Kosovo: ”Nu putem face”
  2. Dan Petrescu, despre viitoarea adversară din Europa: ”Cu tot respectul...”
  3. Mirel Rădoi, după calificarea dramatică: ”Nu credeau că mai putem primi 4 goluri”
  4. Bravo, Răzvane! Abia transferat în Grecia, Marin a marcat în Conference League
  5. Primul gol european al lui Dennis Politic: „Trebuie să ne revenim şi să legăm victoriile”
  6. „Atitudinea a făcut diferența”. Concluziile lui Elias Charalambous, după ce a ajuns cu FCSB în playoff-ul Europa League. Cui i-a dedicat victoria
  7. Ce a făcut Răzvan Lucescu în turul trei al Europa League
  8. Dramatism teribil în Spartak Trnava - U Craiova, în Conference League. Ce-au pățit oltenii, după victoria categorică din tur
  9. Cum s-a încheiat Braga - CFR Cluj, în Europa League. Ce urmează pentru echipa lui Dan Petrescu
  10. „De azi o luăm pe drumul din sezonul trecut”. Jucătorii de la FCSB, gata să scrie istorie iar