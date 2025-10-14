Dan Petrescu a remarcat un tricolor: „Când ziceam eu de el, toată lumea mă lua la mișto”

Dan Petrescu a subliniat agresivitatea și dăruirea mijlocașului, calități pe care le apreciază foarte mult.

Fostul antrenor al echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, crede că Vlad Dragomir nu trebuie să lipsească de la echipa națională. Mijlocașul de titular de la echipa cipriotă Pafos, participantă în Liga Campionilor, a făcut o partidă excelentă contra Austriei, fiind folosit alături de Marius Marin ca mijlocaș central defensiv.

„Nu știu dacă mai țineți minte, dar, când am jucat cu Pafos, am spus că e o echipă de top, iar Vlad Dragomir trebuie să joace la națională, nu înțeleg de ce nu e convocat. Și toată lumea m-a luat la mișto, că așa e la noi tot timpul: când zic eu ceva, parcă bat cu parul! Uite-l, bă, și p-ăsta cum se bagă iar!. Petrescu n-are voie să deschidă gura, sunt un nimeni, n-am făcut nimic, nici ca jucător, nici ca antrenor. Cam așa a fost situația și cu Pafos, și cu Dragomir! Dar când vine un selecționer care-l vede că e fotbalist, îl titularizează, îl ține în teren, nu-l scoate deloc, fiindcă-și face treaba”, a declarat Dan Petrescu, conform gsp.ro.

În plus, Dan Petrescu a comentat și poziția lui Ianis Hagi la echipa națională, susținând că mijlocașul trebuie folosit ca al doilea vârf, nu ca extremă, așa cum a fost deseori în ultimii ani. Petrescu îl laudă pe Mircea Lucescu pentru că a făcut această schimbare tactică.

Ads

„N-am înțeles de ce cam toți selecționerii dinainte l-au folosit extremă (n.r. – pe Ianis Hagi). Pentru mine, o extremă trebuie să aibă viteză, precum Man, Mihăilă, Mitriță, Baiaram. Spre a intra în spatele lui Bîrligea, trebuie să fii tehnic, să ai calitatea de a da ultima pasă. Și ăsta e Ianis! Vorbeam și cu Gică și spuneam: „Băi, dar chiar nimeni nu vede că Ianis trebuie să joace numai al doilea vârf?”. Bineînțeles că Lucescu, la experiența lui, i-a găsit poziția cea mai bună”, a mai spus Dan Petrescu.

Ads