Amenințat de Gigi Becali, Dan Șucu a cerut o demisie de onoare: ”Se deplasează la palat pentru a pupa inelul”

Dan Șucu, acționarul majoritar de la FC Rapid, a reacționat în scandalul momentului din Superliga, după ce LPF a schimbat o prevedere de regulament care-l împiedica pe Gigi Becali să-l reînregistreze pe Malcom Edjouma pe lista pentru campionat a FCSB-ului.

Astfel, Rapid și Craiova au protestat împotriva schimbării regulii care a făcut posibilă revenirea lui Malcom Edjouma pe lista de jucători eligibili, iar Gigi Becali a reacționat vehement, amenințându-i pe cei doi patroni rivali, Dan Șucu și Mihai Rotaru.

„Aici e vorba de inteligenţă, de puţină raţiune, nu juridică, de puţină raţiune, de puţin simţ şi de viaţă. În mintea lor, în răutatea lor, în invidia lor, în duşmăniile lor, li s-a întunecat mintea, ca să nu vadă că de fapt nu e vorba de schimbarea regulii, e vorba de îndreptarea unei anomalii.

Câtă minte au ei, înseamnă că o greşeală trebuie să rămână greşeală şi o anomalie să rămână anomalie. Bă, o să vă spulber! Şi pe tine, Dan Şucu, şi pe tine, Mihai Rotaru!”, a declarat Gigi Becali, în exclusivitate pentru Prima Sport.

Ads

În acest context, Dan Șucu și clubul Rapid au emis un comunicat prin care solicită demisia de onoare a președintelui LPF, Gino Iorgulescu.

„Numai în fotbalul românesc poate exista un personaj care, după ce a plimbat valize cu bani prin țară pentru a mitui jucători, se autoproclamă drept deținătorul inteligenței absolute și al bunului-simț juridic. Evident, în logica acestuia, dacă nu îi accepți abuzurile, ești lipsit atât de inteligență, cât și de bun-simț juridic.

În realitate, abuzul comis de Liga Profesionistă de Fotbal, prin președintele Gino Iorgulescu, este evident. LPF este reprezentantul intereselor economice ale celor 16 cluburi din Superligă — un patronat. Angajații ligii, inclusiv președintele Iorgulescu, trebuie să respecte regulile mediului asociativ, să fie echidistanți și să acționeze în numele și cu acordul tuturor membrilor.

Faptul că un singur club a reușit să impună, peste noapte, o modificare de regulament în timpul competiției este un abuz extrem de grav. Iar faptul că președintele ligii — angajatul nostru, al tuturor cluburilor, plătit regește — se deplasează „la palat” pentru a „pupa inelul” este pur și simplu inacceptabil.

Ads

Nu, nu cred că domnul Becali va înceta vreodată să solicite favoruri pentru clubul pe care îl deține. Problema este că președintele LPF a decis să i le acorde fără nicio consultare cu ceilalți membri. Acest lucru creează un precedent periculos. Personal, consider că domnul Iorgulescu ar trebui să își prezinte demisia de onoare din funcția de președinte, având în vedere că încrederea în dânsul a celorlalte cluburi este iremediabil compromisă.

În încheiere, țin să urez mult succes celor trei cluburi românești încă angrenate în competițiile europene. Ele reprezintă, în acest moment, întreaga noastră ligă în Europa”, a transmis Dan Șucu.

Ads