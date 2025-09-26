Calificare pentru echipa lui Dan Șucu, într-un derby al românilor

Dan Șucu FOTO X Genoa

Echipa Genoa s-a calificat în optimile de finală ale Cupei Italiei la fotbal, după ce a învins pe teren propriu, cu scorul de 3-1, formația de ligă secundă Empoli, într-o partidă disputată joi.

Golurile au fost marcate de Morten Frendrup (15), Alessandro Marcandalli (56) și Jeff Ekhator (83) pentru învingători, respectiv Edoardo Saporiti (12).

Mijlocașul Nicolae Stanciu a fost titular la Genoa și a rămas pe teren până în minutul 84, când a fost înlocuit, în timp ce atacantul Rareș Ilie a fost integralist la Empoli.

Genoa, grupare patronată de omul de afaceri român Dan Șucu, va înfrunta în turul următor formația Atalanta Bergamo, în luna decembrie.

Tot joi, Torino FC, cu portarul român Mihai Popa pe banca de rezerve până la final, a dispus în fața propriilor suporteri, cu scorul de 1-0, de formația Pisa.

Cesare Casadei a marcat, în minutul 9, unicul gol al torinezilor, care vor avea ca adversară în optimi echipa AS Roma, pe Stadio Olimpico.

Optimile de finală vor marca intrarea în competiție a celor mai bune opt echipe din sezonul trecut, printre care campioana en titre din Serie A, SSC Napoli, și câștigătoarea ediției precedente a Cupei Italiei, Bologna, care vor juca împotriva echipelor Cagliari, respectiv Parma.

Rezultate înregistrate în turul 2 din Coppa Italia:

Marți

(+) Cagliari - Frosinone (D2) 4-1

(+) Udinese - Palermo (D2) 2-1

(+) AC Milan - Lecce 3-0

Miercuri

(+) Parm - La Spezia (D2) 2-2 (4-3 la loviturile de departajare)

Hellas Verona - (+) Venezia (D2) 0-0 (4-5 la loviturile de departajare)

(+) Como - Sassuolo 3-0

Joi

(+) Genoa - Empoli (D2) 3-1

(+) Torino FC - Pisa 1-0

Echipele precedate de semnul (+) s-au calificat în faza următoare.

Programul optimilor de finală

Bologna - Parma

Lazio Roma - AC Milan

Juventus Turin - Udinese

Atalanta - Genoa

Inter Milan - Venezia (D2)

AS Roma - Torino FC

Fiorentina - Como

SSC Napoli - Cagliari

