Dan Șucu a venit cu soția la meci: fosta prezentatoare TV nu voia să audă de fotbal

Dan Șucu a asistat la victoria Rapidului contra celor de la UTA, scor 1-0, având-o alături și pe soția lui Diana, fosta prezentatoare TV.

Intrat recent în peisajul fotbalului autohton, Dan Șucu este tot mai pătruns de fenomenul Rapid.

Dan Șucu investește masin în centrul de copii și juniori al clubului, acolo unde joacă cei doi băieți ai lui.

Dan Șucu a asistat la victoria Rapidului contra celor de la UTA, scor 1-0, având-o alături și pe soția lui Diana, fosta prezentatoare TV.

Diana a cântat și a aplaudat alături de galerie și s-a bucurat de ce a văzut pe stadion, deși la început nu dorea să audă de fotbal și nu intenționa ca băieții ei să practice acest sport.

”Eu nu mi-am dorit ca băieții mei să joace fotbal. Dan mi-a explicat că trebuie să fie în primul rând buni la matematică, apoi să facă fotbal, pentru că au nevoie de validare. Eu m-am împotrivit cu toată ființa, i-am dus la pian, la tenis, la pictură.

Dar am înțeles că trebuie să facă mișcare și acum joacă la Rapid. Am înțeles că trebuie să fie validați. Îi pedepseam, îi duceam cu forța la tenis, dar am înțeles. Eu sunt colerică, dar Dan mă calmează”, a declarat Diana Șucu, la ProTV.

Dan Șucu are două fete din prima căsătorie, cu Camelia, alături de care a ridicat imperiul din domeniul mobilei, și doi băieți cu Diana, fosta prezentoare TV.

Ads