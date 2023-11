Dan Şucu critică măsurile fiscale adoptate de Parlament: „Este pentru cei care stau cu mâna întinsă la cerşit”

Patronul Rapidului a criticat dur Legea 296/2023, cu privire la pachetul de modificări fiscale pentru care Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament.

Printre măsurile cuprinse în respectivul act, câteva vor afecta în mod direct sportul românesc, iar Dan Șucu crede că echipele finanțate din bani publici sunt avantajate.

„Cluburile finanțate de primării vor primi banii înapoi sub formă de subvenții. De exemplu, FC Voluntari, care are 300 de spectatori, nu va fi afectat. Va trebui să plătească într-adevăr mai mult pentru închirierea stadionului și pentru bilete, dar va primi, pur și simplu, bani mai mulți de la primărie. Toți cei care sunt subordonați comunităților, cum e și U Cluj, vor plăti puțin în plus, dar puținul ăla li se va întoarce înapoi tot de la primărie! Sunt niște măsuri împotriva celor independenți, care vor să stea pe picioarele lor, drepți. E o lege făcută pentru cei care stau cu mâna întinsă, la cerșit și cu capul plecat. Doar cei care sunt independenți și stau pe picioarele lor vor plăti mai mulți bani”, a spus acţionarul majoritar de la Rapid pentru GSP.

Conform legii, TVA-ul crește de la 5% la 9% pentru accesul la evenimentele sportive, urmând a fi afectată direct vânzarea de bilete, şi de la 5% la 19% „pentru dreptul de utilizare a facilităților sportive ale căror activități sunt încadrate la codurile CAEN 9311 și 9313”. Dacă ultimul se referă explicit la cluburi și centre de fitness, primul cod se referă la „exploatarea instalațiilor destinate evenimentelor sportive”. Aici intră toate stadioanele, sălile de sport, bazinele de înot etc.

