Patronul Dan Șucu, scos din sărite de ultima escapadă de la Rapid: ”Despre ce oameni vorbim?”

Rapid Bucureşti a suferit prima sa înfrângere din acest an, sâmbătă seara, după ce a fost învinsă de Politehnica Iaşi cu scorul de 3-1 (0-0), în Copou, în etapa a 27-a a Superligii de fotbal.

Conform Iamsport.ro, doi dintre titularii Rapidului au găsit de cuviință să sărbătorească Dragobetele într-un club de fițe, Fratelli, în ciuda eșecului dureros

Mijlocașul la închidere Alexandru Albu (30 de ani) și fundașul stânga Andrei Borza (18 ani) sunt cei care au fost surprinși în clubul din Iași, la o petrecere organizată sâmbătă seara.

„Nu aveau voie să facă așa ceva, erau în cantonament, au plecat fără să spună nimănui. Vor fi excluși din lot pe o perioadă nedeterminată și vor primi și o sancțiune financiară pe măsură, dar care va fi stabilită conform regulamentului de ordine interioară.

Este o lipsă de respect la adresa tuturor: a fanilor, a conducerii, a colegilor. Nu se poate să faci așa ceva, mai ales după ce pierzi un meci și știi că peste 3 zile joci o etapă intermediară!

Dar, în primul rând, nu e admisibil să pleci din cantonament și să faci așa ceva!”, a reacționat președintele Daniel Niculae pentru GSP.RO.

O primă reacție a avut și patronul Dan Șucu, care așteaptă măsuri ferme.

”Un milion de oameni așteaptă și-și doresc din suflet ca Rapid să ia titlul. 2.000 de suporteri au venit aseară, la Iași, ca să-i încurajeze și au pus suflet. Au plecat toți dezamăgiți, inclusiv eu.

OK, pot să înțeleg că am pierdut, e o întrecere sportivă. Dar nu pot înțelege și că pe doi jucători dintre jucătorii mei nu i-a durut eșecul. Asta are legătură cu dorința de a fi campion. Fără suflet, fără să te doară nu poți fi campion.

Avem un regulament de ordine interioară, iar ei erau în cantonament până în această seară. Avem un președinte, avem un antrenor și ei trebuie să ia o decizie. În cazul în care ei nu iau o decizie, clubul are acționari. Cel mai ciudat mi se pare cazul lui Albu, care se află în mijlocul negocierilor pentru prelungirea de contract. Acum, nu știu la ce se mai poate aștepta el de la noi.

Prefer ca investigația să o facă președintele și antrenorul și să ne anunțe ei ce decizie au luat, cel târziu în această seară. Pentru că nu pot să înțeleg că pe suporteri și pe mine ne doare sufletul, iar pe unii jucători nu.

În orice organizație, disciplina e obligatorie. Într-o situație ca asta, contează ce atitudine ia clubul, pentru că nu e un club fără suporteri, fără oameni care pun suflet. Un milion de fani speră și se bazează că și jucătorii sunt acolo cu inima și cu sufletul.

Dar despre ce oameni și despre ce suflet vorbim în cazul celor doi?! Pentru că atunci când s-a terminat meciul, cei 2.000 de oameni care erau supărați s-au urcat în mașini și fac 6 ore în autobuze sau trenuri să ajungă acasă. Nu s-au dus la distracție.

Repet, aștept rezultatul investigației până în această seară, iar dacă nu, există un acționar și o să ia el decizia!”, a declarat Dan Șucu pentru gsp.ro.