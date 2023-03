Dan Șucu anunță un plan grandios pentru Rapid: "În cinci ani vom fi o echipă de top a Europei"

Dan Șucu, unul dintre cei doi acționari majoritari ai clubului Rapid, are planuri mari cu echipa giuleșteană.

Patronul Mobexpert a anunțat pentru sezonul viitor o investiție de 10 milioane de euro, iar Rapid va lupta cu siguranță pentru a câștiga campionatul.

Investițiile vor crește masiv, planul fiind ca giuleștenii să ajungă o echipă importantă în cupele europene.

„Planul este ca în cinci ani să ajungem o echipă de top a Europei. Vom crește de la an la an nivelul investițiilor și ne vom atinge scopul final. Sunt un om al investițiilor pe termen lung și consider că trebuie să ai claritate când îți dorești ceva pentru a știi cum să te organizezi.

Pentru că fără organizare nicio sumă de bani nu e suficientă! Echipa actuală poate gestiona un buget de 10 milioane de euro, dar nu poate mai mult. Nici 20 și în niciun caz nici 30 de milioane. Vom aduce oameni capabili sa realizăm ce ne-am propus!

Este exclus ca Rapid să nu progreseze. Uitați-vă puțin la ce s-a întâmplat în ultimii ani și veți vedea că Rapid a făcut cel mai rapid progres din fotbalul românesc! Rapidul progresează rapid și începând cu anul următor ne vom lupta pentru titlu în permanență. Anul următor investim 10 milioane de euro. Este total inacceptabil să nu luptăm pentru titlul de campioană”, a declarat Dan Șucu, într-un interviu acordat clubului Rapid.

