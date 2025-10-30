Dezastru pentru Dan Șucu! Cum au reacționat fanii la ultimul meci

Dezastru pentru Dan Șucu! Cum au reacționat fanii la ultimul meci
Fanii au aruncat cu torțe FOTO X @simo_valenti

Genoa, formaţia patronată de Dan Şucu, a cedat pe teren propriu, 0-2 cu Cremonese, rezultat inacceptabil pentru fanii ”Grifonilor”.

Bonazzoli (minutele 3 și 49) a marcat golurile nou-promovatei, care a produs surpriza pe Stadio Luigi Ferraris. Nicolae Stanciu nu s-a aflat în lot, fiind încă în perioada de recuperare după o accidentare.

În Serie A conduce Napoli,cu 21 de puncte, urmată de AS Roma (21 de puncte), Inter Milano (18 puncte) şi AC Milan (18 puncte), în timp ce Genoa e ultima, a 20-a, cu doar 3 puncte.

Furioși pe situația dezastruoasă din clasament (fără victorie în acest sezon și fără gol marcat pe propriul teren), suporterii echipei Genoa au întrerupt câteva minute meciul după ce au aruncat cu torțe pe teren. Antrenorul Patrick Vieira și jucătorii au mers la final în fața galeriei, însă aceștia au fost contestați de ultrași.

”Ne-am pierdut organizarea și disciplina pe teren. Am simțit tensiunea cauzată de lipsa unei victorii și nu am fost capabili să întoarcem situația”, a spus antrenorul Vieira, la conferința de presă de la final.

