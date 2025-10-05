Echipa lui Dan Șucu, contra campioanei Italiei. Răsturnare spectaculoasă de scor

Echipa italiană Napoli a învins duminică seara, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia Genoa, patronată de Dan Şucu, în etapa a şasea din Serie A.

Contrar aşteptărilor, genovezii au deschis scorul la Napoli, prin Jeff Ekhator, în minutul 33, şi a intrat cu avantaj minim la pauză. Însă campioana Italiei a egalat în minutul 57, când a marcat Anguissa, pentru ca Rasmus Hojlund să înscrie golul victoriei gazdelor, în minutul 75.

Napoli s-a impus cu 2-1 şi conduce în clasament, cu 15 puncte, în timp ce Genoa, este a 19-a, cu doar două puncte şi fără victorie.

La oaspeţi, mijlocaşul român Nicolae Stanciu nu a fost convocat, fiind accidentat.

