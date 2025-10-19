Dramă pentru echipa lui Dan Șucu: ce s-a întâmplat la ultima fază a meciului

Genoa a ratat șansa de a obține prima victorie din actuala stagiune a Serie A. Un penalty irosit în ultimul minut al partidei cu Parma a pus sare pe rana genovezilor.

Genoa, echipa patronată de Dan Șucu, a jucat pe teren propriu cu Parma în etapa a 7-a din Serie A, având în minte un singur obiectiv: prima victorie stagională.

Gazdele au evoluat în superioritate numerică încă din minutul 42, când arbitrul i-a arătat cartonașul roșu lui Nidaye.

Cu un om în plus, Genoa a presat toată repriza secundă. Atacurile gazdelor s-au lovit însă de reflexele excelente ale portarului Suzuki, care a fost eroul echipei sale în două momente-cheie din finalul meciului. A fost mai întâi o paradă senzațională la o lovitură de cap al lui Ekhator în minutul 82, pentru ca, la ultima fază a jocului, să scoată lovitura de la 11 metri executată slab de Cornet.

Echipa antrenată de Patrick Vieira a ratat astfel șansa de a obține prima victorie a sezonului și, cu trei puncte din 7 meciuri, e penultima în Serie A.

Parma ocupă locul 15, cu 6 puncte.

