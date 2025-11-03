Ce lovitură! Echipa lui Dan Șucu a ”înviat” imediat după decizia radicală a românului

Autor: Teodor Serban
Luni, 03 Noiembrie 2025, ora 22:28
Ce lovitură! Echipa lui Dan Șucu a ”înviat” imediat după decizia radicală a românului
Dan Șucu FOTO Facebook FC Rapid

Genoa, echipa patronată de Dan Șucu (62 de ani), obținut luni prima victorie din acest sezon în Serie A, pe terenul celor de la Sassuolo, scor 2-1, în primul meci disputat după demiterea antrenorului francez Patrick Vieira.

Cu Nicolae Stanciu doar rezervă, Genoa a deschis scorul prin Ruslan Malinovskyi, în minutul 18. Sassuolo a egalat imediat după pauză, prin Domenico Berardi, iar în minutele de prelungire Leo Ostigard a adus victoria pentru Genoa, în minutul 90+3.

Genoa lui Dan Șucu a scăpat astfel de ultimul loc din Serie A, urcând pe poziția a 18-a, cu 6 puncte, peste Verona și Fiorentina.

Fostul antrenor al echipei AS Roma, Daniele De Rossi, este favorit pentru a prelua banca tehnică a echipei Genoa,

De Rossi ar fi fost de acord să preia conducerea până la sfârșitul sezonului, după plecarea lui Patrick Vieira, cu un contract care ar fi reînnoit automat dacă Genoa evită retrogradarea în Serie B.

Cu toate acestea, se spune că cel mai vechi club din Italia așteaptă să vadă cum se descurcă echipa de antrenori formată acum din Mimmo Criscito și Roberto Murgita, care au fost numiți interimari după plecarea lui Vieira.

Fostul căpitan al echipei Genoa, Criscito, care era responsabil cu echipa de juniori a clubului, a trebuit să fie sprijinit de Murgita, un membru veteran al staff-ului tehnic, deoarece nu are încă licență pentru a conduce o echipă de top.

Mesaj dur al unui mare fotbalist după decizia luată de Dan Șucu: "Dumnezeu vede şi are grijă!"
Mesaj dur al unui mare fotbalist după decizia luată de Dan Șucu: ”Dumnezeu vede şi are grijă!”
Atacantul italian Mario Balotelli a salutat demiterea antrenorului francez Patrick Vieira de la conducerea clubului Genoa, patronat de românul Dan Şucu. Mario Balotelli (35 de ani) a postat...
Dan Șucu n-a suportat umilința și a luat o decizie radicală
Dan Șucu n-a suportat umilința și a luat o decizie radicală
Echipa italiană Genoa, patronată de românul Dan Șucu, a anunţat vineri despărţirea de directorul sportiv, Marco Ottolini, iar presa italiană pronostichează: următorul pe listă ar putea...
