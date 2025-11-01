Mesaj dur al unui mare fotbalist după decizia luată de Dan Șucu: ”Dumnezeu vede şi are grijă!”

Atacantul italian Mario Balotelli a salutat demiterea antrenorului francez Patrick Vieira de la conducerea clubului Genoa, patronat de românul Dan Şucu.

Mario Balotelli (35 de ani) a postat sâmbătă mai multe mesaje în care îl menţiona pe cel care i-a fost antrenor la Genoa între noiembrie 2024 şi iunie 2025. Prima postare, publicată pe Instagram, este deosebit de explicită, chiar dacă nu menţionează niciodată numele lui Vieira, cu care se ciocnise deja la Nice, în sezonul 2018-19: „Karma e o nenorocită. Dumnezeu vede şi are grijă de restul.”

În a doua postare, mai lungă, Balotelli se bucură: „Genoa se poate concentra, în sfârşit, pe oamenii care iubesc cu adevărat clubul, fanii şi emblemal şi care cred cu tărie că Genoa merită să fie în vârf!” După ce a menţionat „munca depusă de Gilardino şi Zangrillo”, fostul antrenor şi fostul preşedinte al lui Genoa, extravagantul Balotelli se plânge că realizările celor doi „a fost exploatate în mod egoist şi stângaci de cei care au venit după ei”.

Este o lovitură directă la adresa lui Vieira, care l-a scos din lot în ianuarie 2025, dar şi la adresa directorului sportiv Marco Ottolini, care a fost şi el demis.

„Forza Genoa! Am crezut în voi şi încă am încredere!”, a continuat fostul internaţional italian (36 de selecţii, 14 goluri), care este fără angajament de câteva luni.

Genoa este ultima clasată în Serie A, cu doar trei puncte şi fără victorie, după nouă etape scurse din actualul sezon.

