Mutarea pregătită de patronul Dan Șucu pentru a scăpa de retrogradare

Fostul antrenor al echipei AS Roma, Daniele De Rossi, este favorit pentru a prelua banca tehnică a echipei Genoa, ultima clasată în campionatul de fotbal al Italiei, club deținut de românul Dan Șucu, scrie ANSA citând surse apropiate discuțiilor.

De Rossi ar fi fost de acord să preia conducerea până la sfârșitul sezonului, după plecarea lui Patrick Vieira, cu un contract care ar fi reînnoit automat dacă Genoa evită retrogradarea în Serie B.

Cu toate acestea, se spune că cel mai vechi club din Italia așteaptă să vadă cum se descurcă echipa de antrenori formată din Mimmo Criscito și Roberto Murgita, care au fost numiți interimar după plecarea lui Vieira, în deplasarea de luni la Sassuolo, înainte de a lua o decizie finală. Fostul căpitan al echipei Genoa, Criscito, care era responsabil cu echipa de juniori a clubului, a trebuit să fie sprijinit de Murgita, un membru veteran al staff-ului tehnic, deoarece nu are încă licență pentru a conduce o echipă de top.

Genoa nu a acumulat decât trei puncte (trei remize și șase înfrângeri), cel mai slab debut de sezon din istoria sa, iar gruparea a renunțat, în urmă cu două zile, la serviciile antrenorului Vieira. Fostul internațional francez, campion mondial în 1998 și campion european în 2000, își prelungise contractul la începutul lunii iunie până în 2027.

Antrenorul Daniele De Rossi a părăsit, în octombrie, pe AS Roma, însă zvonurile îl dădeau ca posibil tehnician la Torino sau Monza.

