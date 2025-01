Ce a pățit Dan Șucu într-un restaurant din Italia. A fost servit de o româncă

Noul preşedinte al clubului Genoa, Dan Şucu, a acordat un interviu în limba italiană site-ului grupării, în care a promis că va folosi toată energia sa pentru a duce echipa acolo unde toţi speră să ajungă.

Şucu s-a prezentat mai întâi, spunând că are patru copii, că are una dintre cele mai mari firme de mobile din ţară şi că este implicat în zona jurnalistică, ca proprietar al celui mai important ziar economic din România.

De asemenea, el a spus că în cazul în care nu va şti toate cuvintele în italiană, va vorbi şi în limba engleză.

El a povestiit că atunci când a reuşit investiţia la Genoa, nu s-a gândit ce impact va avea. ”Când am făcut investiţia nu m-am gândit la importanţa ei, dar în seara în care am făcut investiţia, doamna care m-a servit la restaurant era din România şi mi-a spus că în 20 de ani nu s-a simţit atât de mândră că este româncă. M-a impresionat mult. Apoi am primit sute de mesaje de felicitare. Acum observ că meciurile echipei sunt de cinci ori mai urmărite în România ca în urmă cu o lună. Sunt convins că vom găsi o modalitate ca cei 40.000 de români din Liguria să fie fani ai echipei, apoi cei 1,5 milioane de români din Italia, dar şi cele 20 de milioane de români să fie fani ai echipei”.

