Rapidiștii jubilează: omul de afaceri Dan Șucu investește 10 milioane de euro la clubul giuleștean

Dan Șucu, patronul Mobexpert, a cumpărat deja două terenuri pe care a plătit cinci milioane de euro.

Pe aceste două terenuri se pregătesc echipele de copii și juniori ale giuleștenilor. E vorba de bazele sportive Coresi (situată în spatele Casei Presei) și Constructorul (în Străulești, lângă ProRapid).

"La Coresi e vorba de două hectare și m-a costat două milioane de euro. La Constructorul sunt 3,5 hectare, iar prețul a fost de 3 milioane de euro", a declarat Dan Șucu pentru Gazeta Sporturilor.

Pe lângă aceste cinci milioane, Dan Șucu vrea să mai aducă încă 5 milioane în club.

"O altă investiție de încă 5 milioane de euro pe ambele baze, adică terenuri, de la cele pentru pitici până la cele mari, apoi infrastructură, vestiare, săli de antrenamente, de recuperare, de kinetoterapie. Chiar și săli de antrenament pentru părinți, să nu stea degeaba dacă tot vin cu copiii. La Coresi aș vrea să facem fotbal de inițiere, de masă, un ONG care să se numească Școala de fotbal Rapid. Iar la Constructorul să aducem 400 de copii, unii tot așa, pentru a face sport, iar alții de elită, la Academia Rapid", a declarat Dan Șucu.

Ads

Omul de afaceri a declarat că nu este un rapidist înfocat, dar vrea să sprijine sportul de masă și să scoată copiii din calculator.

Dan Șucu are doi băieți, ambii fotbaliști la Rapid. "Dan are 15 ani, e fundaș central, Andrei are 13 ani și e mijlocaș. Unul e mai muncitor, celălalt mai talentat".

Omul de afaceri și-ar putea extinde investiția și la echipa mare și la echipa de handbal. "Eu le-am cerut o singură promisiune: îmi doresc un Rapid câștigător și prieten cu copiii. Dacă vom merge pe această linie, voi ajuta mult. Sunt deja sponsor pe zona juvenilă. Am avut discuții și pentru formația de seniori. Condiția ar fi să înțelegem că pe lângă un targhet sportiv, avem și unul social, iar eu aș fi dispus să le devin partener. Un copil e atras mereu de echipa câștigătoare".

Ads