Efort financiar uriaș făcut de Dan Șucu și de Victor Angelescu pentru ca Rapid să poate face transferuri

Rapid a primit o lovitură cruntă din partea FIFA, care a decis că echipa giuleșteană trebuie să-i plătească 600.000 de euro lui Julio Cesar.

Brazilianul a jucat pentru Rapid în perioada 2008-2009.

Dan Șucu și Victor Angeelscu au scos din buzunar banii pentru Julio Cesar pentru ca Rapid să poate face transferuri.

Victor Angelescu a declarat: "Am făcut plata către Julio Cesar, pentru că nu voiam să riscăm nimic din punct de vedere sportiv.

Considerăm în continuare că decizia este una nedreaptă, deoarece noi am luat totul de la zero, am plătit deja pentru a duce mai departe numele Rapid, și astfel vom continua acțiunea în instanță, însă am preferat să plătim pentru ca suporterii noștri să fie siguri că binele clubului este întotdeauna pe primul loc.

În astfel de momente, clubul are nevoie ca acționarii să îi fie alături și să ofere siguranță!

Uniți, suntem de neclintit!".

Poziția oficială a clucului Rapid.

"Demersurile clubului nostru din fața Tribunalului Federal Elvețian, având ca scop anularea deciziei TAS din cauza Julio Cesar, continuă.

"Însă, deoarece soluționarea acestei căi de atac nu se mai poate face până la începerea campionatului, conducerea împreună cu acționarii au decis să nu mai lase activitatea sportivă din cadrul clubului să fie afectată de această problemă exclusiv juridică.

Astfel, în cursul zilei de vineri au fost achitate datoriile fostului club Rapid către Julio Cesar, FIFA acordând un termen scurt pentru confirmarea plăților, urmând a ridica interdicția de a legitima jucători în cursul acestei săptămâni.

Odată cu definitivarea legitimării noilor jucători, clubul nostru nu va mai face alte comentarii pe această temă, decât după soluționarea definitivă a cauzei", se arată într-un comunicat al clubului Rapid.

