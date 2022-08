Soția lui Dan Șucu, despre relația cu omul de afaceri, finanțator la Rapid: ”Eu m-am împotrivit cu toată ființa”

Diana Șucu (48 de ani), soția omului de afaceri Dan Șucu (59 de ani), devenit recent coproprietar al clubului de fotbal Rapid, a oferit câteva detalii din viața privată a celor doi, pornind de la intențiile cu privire la viitorul copiilor.

Fostă prezentatoare TV, Diana a recunoscut că nu a fost de-acord cu planurile partenerului său de viață, dar în cele din urmă și-a dat seama că acesta are dreptate.

”Eu nu mi-am dorit ca băieții mei să joace fotbal. Dan mi-a explicat că trebuie să fie în primul rând buni la matematică, apoi să facă fotbal, pentru că au nevoie de validare. Eu m-am împotrivit cu toată ființa, i-am dus la pian, la tenis, la pictură.

Dar am înțeles că trebuie să facă mișcare și acum joacă la Rapid. Am înțeles că trebuie să fie validați. Îi pedepseam, îi duceam cu forța la tenis, dar am înțeles. Eu sunt colerică, dar Dan mă calmează”, a declarat Diana Șucu, la ProTV.

Dan Șucu este la a doua căsătorie, el mai având două fete din căsnicia anterioară, cu Camelia. Omul de afaceri s-a însurat cu Diana în 2007, cu care are doi băieți.

