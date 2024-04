Dan Șucu, patronul celor de la Rapid, a anunțat faptul că știe deja cine va fi următorul antrenor al echipei, dacă se va califica în cupele europene.

„Promisiunea noastră fermă pentru Lobonț și staff-ul lui este că ei vor continua dacă îndeplinesc obiectivul, prezența în Europa.

Lobonț are Coverciano, a mai antrenat, are cunoștințe vaste de fotbal și cunoaște foarte bine clubul, este unul dintre cei mai apreciați români din fotbal în Italia, are relații extraordinare”, a transmis Dan Șucu la televiziunea DigiSport.

„Singura mea preocupare acum este să întăresc structura sportivă a clubului. Director sportiv, scouting, parte medicală, chiar și mai sus, președinte, chiar noi, acționarii. OK, Bergodi ca Bergodi, dar antrenorul și staff-ul sunt doar prestatori de servicii.

Nu e doar Bergodi de vină! Dacă a pierdut vestiarul, noi trebuia să fim acolo. Clubul este clientul, el este responsabil, el trebuie să intervină când lucrurile nu merg bine.

Trebuie mai multă fermitate, mai multă structură. Prea mulți băieți buni la ei acasă”, a fost mesajul lui Șucu.