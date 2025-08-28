Dan Tanasă și „pixelul albastru” din clipul cu livratorul agresat. „O făcătură regizată de la un cap la altul”

Deputatul AUR, Dan Tanasă, acuză o „regie” în legătură cu clipul apărut miercuri pe rețelele sociale în care un livrator străin a fost agresat de un român pe stradă. După ce numele său a fost asociat de presă de incident, ca urmare a unei postări recente a sa, deputatul a lansat un drept la replică, pe pagina sa de Facebook.

În comentariile la postarea sa, Tanasă a catalogat clipul drept „o regie de la un cap la altul”

Tanasă susține că nu postările sale sunt la baza violenței stradale și că, tot ceea ce face el este să lupte pentru drepturile românilor. Acesta susține că atunci când spune că „nu putem accepta importul de nesiguranță și de practici sălbatice”, nu atacă pe nimeni pe criterii de origine, ci doar susține că legea trebuie respectată.

„Am citit relatările apărute în presa ‘independentă’ despre presupusul ‘efect’ al postărilor mele. Mă bucur să constat că, pentru unii jurnaliști, Dan Tănasă este o forță atât de mare încât ar putea genera instantaneu incidente pe străzile din București. Poate, dacă aș avea o asemenea putere, aș folosi-o să aduc spitale în fiecare oraș, autostrăzi peste Carpați și salarii decente pentru români. Din păcate, realitatea este mai simplă și mult mai tristă: violența stradală din București și din alte orașe nu are nevoie de postările mele ca să existe. Ea este rezultatul direct al politicilor falimentare ale guvernelor pe care presa obedientă le-a protejat ani de zile!, a transmis Tanasă.

Ads

Acesta susține că postările sale sunt făcute pentru că vrea o țară sigură pentru români.

„România trebuie să fie o țară sigură pentru cetățenii săi. Pentru românii care muncesc cinstit aici, pentru copiii care merg la școală, pentru bătrânii care ies la plimbare. Iar când spun că nu putem accepta importul de nesiguranță și de practici sălbatice, nu atac pe nimeni pe criterii de origine, ci spun un adevăr de bun-simț: legea trebuie respectată, iar cine nu o respectă trebuie să plătească”, mai spune deputatul AUR.

Tanasă susține că jurnaliștii ar trebui să își pună alte întrebări decât cele legate de mesajele sale.

„Jurnaliștii care încearcă să facă legătura între mesajele mele și un incident punctual ar trebui să fie preocupați mai degrabă de întrebările esențiale: de ce se ajunge ca un polițist aflat în timpul liber să fie singurul care intervine pentru a salva un om pe stradă? Unde sunt instituțiile statului? Unde sunt mecanismele de prevenție? Cine răspunde pentru faptul că în orașele României nu mai există siguranță, ci doar improvizație și noroc? Cum de legea funcționează pentru unii, dar pentru alții nu?”, mai susține acesta care spune că nu va tăcea când „românii sunt batjocoriți în propria lor țară”.

Ads

Deputatul acuză „planurile guvernanților de a transforma România într-o colonie de forță de muncă ieftină, fără reguli și fără respect pentru cetățenii săi”.

„Și dacă acest lucru deranjează, înseamnă că ating exact punctele nevralgice pe care unii încearcă cu disperare să le ascundă. Am fost, sunt și voi rămâne un apărător al dreptului românilor de a trăi în siguranță, în demnitate și cu respect în propria lor țară. Restul e zgomot de fond”, a transmis Tănasă.

Declarațiile vin după ce una dintre postările sale din ultima perioadă a fost asociată cu incidentul de miercuri, din Capitală.

Recent, Tanasă îndemna romanii, pe pagina sa de Facebook, să nu accepte comenzi de la livratori străini, ci doar de la români.

„Refuzați comanda, dacă nu e livrată de un român. Nu mai încurajați importul de muncitori necalificați din Asia și Africa. Treziți-vă!”, este textul publicat de deputatul și purtătorul de cuvânt al AUR, Dan Tanasă, care a stârnit indignarea și criticile a mii de români.

Miercuri, un livrator din București a fost agresat de un bărbat care i-a zis să plece înapoi la el în țară pentru că este un „invadator”. După ce livratorul a început să strige după ajutor, un polițist a intervenit și l-a imobilizat pe agresor. Agresorul a fost reținut și, ulterior, arestat preventiv.

Ads