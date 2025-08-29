Dan Tanasă, acuzat că își trimite singur mailuri de amenințare. „O să vină la tine o perversă ca pe Târgu Ocna” / ”Când te reclami la poliție?”

Vineri, 29 August 2025, ora 13:00
Dan Tanasă, deputat AUR FOTO aur.ro
O postare făcută de deputatul Dan Tanasă, în care apare un mesaj de amenințare la adresa sa, a devenit virală după ce mai mulți internauți au observat un detaliu suspect.
Tanasă a postat o imagine cu un mesaj aparent de amenințare la adresa sa, întrebând urmăritorii săi: „Voi cum ați reacționa la asta?”.
„Fii atent la fiecare pas....o să vină la tine o perversă ca pe Târgu Ocna...sau mai multe. Ai grijă mare ce încurajezi și ce susții. Ești ușor de găsit și niciodată nu știi cine este în spatele tău. Cu drag, Un român, un patriot, un creștin, la fel ca tine”, scrie în mesajul postat de Tanasă.
Postarea a devenit însă controversată după ce mai mulți utilizatori au sesizat faptul că adresa de mail de la care a fost trimisă este tot pe numele deputatului, respectiv [email protected].
Comentariile nu au întârziat să apară:
„1. n-ai cenzurat mailul care trebuia cenzurat, ala de la "de la"
2. nu-ți mai trimite singur mail-uri”
„Da, văd un mail trimis de pe o adresă cu numele lui, pe alta adresă cu numele lui. Mergând pe gândirea celor cu "e regizat atacul livratorului", trag fix aceeași concluzie. Ăsta își trimite mail-uri singur? P.S. Inventiv și de neghicit adresa lui” a mai scris un internaut.
„Trebuie să-l găsim pe acest Dan Tanasă care v-a amenințat! Hai că-ți zic eu cea mai la îndemână scuză pe care s-o folosești. Ți-a folosit numele când și-a făcut emailul”, mai scrie cineva.
„Te ameninți singur? Când te reclami la poliție?”, mai scrie un utilizator.
O altă parte dintre urmăritorii lui Tanasă se declară însă revoltați de situație și îl sfătuiesc pe acesta să facă plângere la poliție sau chiar să își ia permis de port armă.
Numele lui Tanasă este în atenția publicului după ce o postare de-a sa a fost asociată cu incidentul din București, în care un livrator străin a fost agresat de un tânăr care i-a zis să plece în țara sa.
