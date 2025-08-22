Reacție dură după apelul lui Tanasă privind curierii străini: „Mi se pare o mare prostie. Educația muncii la români e o mare problemă”

Deputatul AUR Mohammad Murad condamnă apelul colegului său de partid, deputatul Dan Tănasă, care a cerut românilor să refuze comenzile făcute dacă nu sunt livrate de un curier român.

„Este o prostie. I-am și atras atenția colegului meu anterior, într-o discuție, că este o gândire total depășită. I-am dat mii de exemple. Dacă luăm așa, Statele Unite sunt formate din foarte multe naționalități. China are acum peste un milion de lucrători aduși din India. În Dubai, sunt sute de mii de europeni. Populația Dubaiului este de 6 milioane, dintre care 4 milioane sunt străini. În 2025 să mai spunem că nu apelăm la unul sau la altul?”, a declarat Mohammad Murad pentru Libertatea.

Deputatul AUR a mai spus că, în momentul de față, în lume „nu mai există graniță și nu mai există culoare”.

„Să dau valoare unei persoane după culoare sau după religie sau după naționalitate? Omul este om. Noi suntem oameni. Mi se pare o mare prostie. E opinia lui personală, nu e opinia partidului. Am vorbit cu domnul Simion. Nu are legătură cu AUR. Domnul Tănasă așa vede lucrurile”, a mai arătat omul de afaceri.

Murad susține că este nevoie de muncitori străini deoarece românii nu mai cred în muncă.

Ads

„Educația muncii la tinerii români e o mare problemă. Românii nu mai cred în muncă și nu e neapărat un lucru rău, pentru că eu m-aș bucura foarte mult să văd românii că sunt antreprenori, iar străinii vin și livrează pentru acești antreprenori români. Dar să spun că nu mai aduc străini când nu am forță de muncă, asta e o prostie”, a mai declarat parlamentarul AUR, adăugând că, la firmele sale, aproximativ 25% din muncitori sunt străini.

Mohammad Murad mai subliniază faptul că un străin care are contract de muncă și aviz de ședere nu mai poate fi considerat un imigrant.

„Imigrant se numește când nu ești angajat și trăiești din banii statului. Se face o confuzie mare. Imigrant nu este cel care are contract de muncă și muncește. Muncitorul străin are aviz de muncă și are ședere temporară, pe un termen limitat. Eu de cel puțin șapte ani lucrez cu forță de muncă străină. După un an-doi i se termină contractul și pleacă. Imigrantul nu este cel care pleacă. Cât timp ești într-un contract nu poți să fii numit imigrant, ca să fim clari”, a explicat Murad pentru Libertatea.

Ads

„Apelul a fost înțeles greșit”

Pe de altă parte, senatorul AUR de Timiș, Ciprian Titi Stoica, sare în apărarea declarației lui Dan Tănasă, susținând că acesta „a tras un semnal de alarmă” pentru că „există o mare problemă în Europa” și că declarația s-a amplificat de „propagandă”.

„O să mă refer strict la ce am văzut eu în aproape 11 ani trăiți în Marea Britanie. În 2010, când am ajuns acolo, puteam să merg cu soția de mână pe stradă la 10-11 noaptea. De când am ajuns în Marea Britanie și până când am plecat, cu excepția a șase luni, am stat în aceeași zonă din sud-estul Londrei. În ultima perioadă, înainte să plecăm, erau înjunghieri la ordinea zilei, atacuri la bijuterii și magazinele cu valori. Ne era frică să mergem pe stradă după ce se întuneca sau în anumite zone. Asta s-a întâmplat sub ochii noștri timp de 10 ani”, a declarat Ciprian Titi Stoica, pentru Libertatea.

Senatorul AUR consideră că „apelul colegului a fost probabil, nu înțeles greșit, ci pur și simplu amplificat de o anumită propagandă de un anumit tip”.

Ads

„Un apel de acest gen este cât se poate de firesc și de natural. Restul exagerărilor nu cred că își au loc. Apelul la trezire și la vigilență este cât se poate de normal. Restul nu vreau să comentez, sunt afirmațiile domniei sale”, a mai spus Stoica.

Senatorul AUR spune că provocarea xenofobă a lui Tănasă „este doar un semnal de alarmă, poate mai tranșant sau mai apăsat făcut, de a nu lăsa lucrurile să scape de sub control, pentru că acest fenomen a fost observat în statele europene și se știe clar unde se poate ajunge în 10-15 ani”.

Stoica a devenit parlamentar pentru prima dată în 2020, când a fost ales deputat în timp ce lucra într-o țară străină (Marea Britanie), de unde s-a întors pentru a-și prelua mandatul.

Marian Godină, plângere penală pentru Dan Tănasă

Polițistul Marian Godină a atras atenția marți, 19 august, pe Facebook, asupra postării cu caracter discriminatoriu a deputatului și vicepreședintelui AUR Dan Tănasă, care a avut un discurs anti-imigranți.

„Voi realizați cât de grav e ce a vomitat creierul acestui ipochimen în spațiul public? Mai ales că insul ăsta e un parlamentar român. Sper că deja CNCD s-a autosesizat. () Purtați-vă cu acei oameni exact cum ați vrea să se poarte și alții cu românii noștri plecați la muncă în alte țări”, a transmis Godină.

Ulterior, Godină a revenit pe pagina sa de Facebook și a anunțat că a depus plângere penală.

Ads