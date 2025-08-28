Deputatul AUR Dan Tanasă, apostrofat din nou din propriul partid pentru declarațiile anti-imigraționiste: „Dacă pleacă 200.000 de oameni, 30% din firme intră în faliment”

Joi, 28 August 2025, ora 17:53
Purtătorul de cuvânt al AUR, Dan Tanasă Foto: Facebook/Dan Tănasă
Deputatul AUR Mohammad Murad spune că Dan Tanasă, colegul său deputat de la AUR „face o confuzie” între „imigrant” și „angajat” și este de părere că, dacă ar pleca din România 200.000 de oameni, 30% din firmele românești ar intra în faliment”.
Reacția vine în contextul în care un livrator străin a fost bătut pe stradă, după apelul deputatului AUR Dan Tanasă de a refuza comenzile livrate de muncitori străini.
Deputatul AUR Mohammad Murad este om de afaceri de origine libaneză cu sute de angajați străini în România.
„Depinde din ce parte privim lucrurile. Domnul Tanasă face aici o confuzie între imigrant și angajat, adică forța de muncă. Sunt două chestii distincte. Imigrant este cel care vine și căruia statul îi oferă bani și facilități degeaba, stă pe stradă, cum se întâmplă, din păcate, în mai multe țări europene.
Străinul care vine în România la muncă are un contract limitat, doi-trei ani de zile, unde contribuie la sănătate, la pensie, la toate taxele și nu beneficiază de ele”, a declarat afaceristul într-o intervenție pentru Antena 3 CNN
Acesta argumentează că avantajul muncitorilor imigranți constă în faptul că nu beneficiază de sistemul educațional din România, sunt tineri și rareori ajung să aibă probleme de sănătate pentru a beneficia de asigurare, iar banii din contribuții rămân în fondurile noastre.
„Da, eu spun foarte simplu: dacă mâine dimineață ar pleca acești 200.000 de oameni, vă garantez că aproape 30% din tot ce înseamnă firmele românești intră în faliment. (...) Sunt de acord cu Tanasă că nu vreau să văd pe stradă cu droguri și alte probleme, dar, pe de altă parte, sunt milioane de oameni care muncesc cinstit. În Paris, de exemplu, sunt sute de mii de imigranți, dar acolo sunt șase milioane de străini care muncesc corect.
Este o problemă care trebuie tratată serios. Nu putem spune că orice străin este un pericol pentru noi. Opinia mea personală este că aceste declarații nu au o bază culturală și sunt mai mult politice. Este părerea lui, ca persoană fizică, nu a partidului AUR”, a adăugat deputatul AUR.
Mohammad Murad a mai declarat că a vorbit cu Dan Tanasă și i-a transmis că nu este bine să faci opoziție fără informații corecte. „În România avem foarte puțini imigranți, câteva zeci de persoane, nu zeci de mii. Majoritatea sunt muncitori cu contracte.”
Totodată, Murad este de părere că doar 10-15% din adepții AUR se regăsesc în discursul anti-imigraționist al lui Dan Tanasă.
Deputatul AUR Mohammad Murad l-a mai criticat pe Dan Tanasă și în trecut pentru declarațiile sale legate de imigranți.
