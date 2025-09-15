Theodor Paleologu atacă falsul patriotism al lui Dan Tanasă. "Nu e singurul dobitoc. E vorba de o xenofobie a unor cretini"

Autor: Adrian Zia
Luni, 15 Septembrie 2025, ora 16:52
Theodor Paleologu, fost ministru al Culturii, s-a declarat revoltat de oamenii care, mimând falsul patriotism, devin agresivi și manifestă ură față de străini. "Xenofobia nu e patriotism, e doar prostie", a afirmat el.

Reacția dură a lui Paleologu a venit după cazurile în care mai mulți livratori din țări asiatice au fost agresați pe stradă, deși ei au venit în România doar ca să câștige bani pentru familia lor, așa cum au făcut și milioane de români, care au plecat la muncă în străinătate, scrie B1TV.

Fenomenul a fost amplificat de declarațiile mai multor lideri AUR. Dan Tanasă, de exemplu, le-a cerut românilor să nu mai primească mâncarea comandată dacă aceasta le e dată de livratori străini, mai scrie sursa citată.

„Dan Tanasă nu e singurul dobitoc. Asemenea oameni trebuie numiți așa cum sunt, trebuie tratați cu disprețul pe care-l merită. E vorba de o armată de troglodiți, nu e numai el.

Primesc în fiecare zi zeci de insulte, amenințări și alte lucruri de genul ăsta, iar unele au un caracter rasist și homofob, dar cu totul imaginar. Nu sunt homosexual, dar mă tratează de homosexual niște troglodiți care au obsesii. De fapt, ei sunt bolnavi, au o imaginație bolnavă. Și mai sunt oamenii care mă tratează de grec, de fanariot și așa mai departe, iar… Nu sunt grec, am origini grecești. Și Constantin Brâncoveanu avea origini grecești, și Mihai Viteazul era fie 50%, fie 100% grec. (…)

Deci sunt imbecili pur și simplu. E vorba de o xenofobie a unor cretini”, a declarat Theodor Paleologu, pentru Digi FM.

Profesorul a vorbit și despre cazul unei femei din Cluj, care a fost agresată de o individă violentă doar pentru că vorbea în limba maghiară la telefon.

„Când cineva agresează verbal pe stradă, trebuie să i se dea replica așa cum se cuvine și trebuie să i se spună: ”femeie, ești proastă!””, a spus Paleologu.

„Aceste forme de xenofobie sunt, de fapt, semnul slăbiciunii și nu e patriotism câtuși de puțin. Ăsta nu e naționalism, asta e prostie, pur și simplu prostie, nimic altceva. Și e, de fapt, antipatriotism, că faci rău națiunii române”, a conchis fostul ministru al Culturii.

