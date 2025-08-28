Plângere penală împotriva deputatului AUR Dan Tănasă, după ce a îndemnat la discriminarea muncitorilor străini. „Escaladare periculoasă”

Autor: Catalina Sirbu
Joi, 28 August 2025, ora 16:44
132 citiri
Plângere penală împotriva deputatului AUR Dan Tănasă, după ce a îndemnat la discriminarea muncitorilor străini. „Escaladare periculoasă”
Dan Tănasă, deputat AUR FOTO aur.ro

Deputatul Alexandru Muraru anunţă joi, 28 august, că a depus plângere penală împotriva deputatului AUR Dan Tănasă, pentru incitare la ură, arătând că afirmaţiile publice ale acestuia, prin care a îndemnat la boicotarea şi discriminarea lucrătorilor străini pe criterii de naţionalitate, reprezintă o instigare directă la ură, cu consecinţe concrete în societate, materializate deja prin agresarea fizică a unui livrator în Bucureşti.

Deputatul PNL de Iaşi, Alexandru Muraru, atrage atenţia asupra dublului standard periculos şi a ipocriziei toxice practicate de partidul extremist AUR şi anunţă demersuri legale ferme împotriva instigărilor la ură promovate de liderii acestuia. ”AUR orchestrează scandaluri naţionale pe teme xenofobe, în timp ce acţionează concertat pentru a muşamaliza un grav caz de viol petrecut la propria şcoală de vară. În ultimele zile, liderii AUR, George Simion şi Dan Tănasă, s-au specializat în fabricarea de crize artificiale pentru a instiga la ură împotriva străinilor. De la sondaje iresponsabile privind expulzarea muncitorilor asiatici pentru un incident care implică nişte lebede, până la îndemnuri directe la boicotarea livratorilor care nu sunt români, AUR aplică o strategie cinică de a injecta ură şi diviziune în spaţiul public”, spune deputatul PNL, într-un comunicat de presă.

”În faţa acestei escaladări periculoase, anunţ că am depus o plângere penală împotriva deputatului Dan Tănasă pentru infracţiunea de incitare la ură sau discriminare, faptă prevăzută şi pedepsită de Art. 369 din Codul Penal”, spune Muraru.

El afirmă că ”afirmaţiile publice ale deputatului AUR, prin care a îndemnat la boicotarea şi discriminarea lucrătorilor străini pe criterii de naţionalitate, reprezintă o instigare directă la ură, cu consecinţe concrete în societate, materializate deja prin agresarea fizică a unui livrator în Bucureşti”. ”Este inacceptabil ca un parlamentar al României să folosească tribuna publică pentru a răspândi mesaje xenofobe care pun în pericol siguranţa oamenilor, iar acest tip de comportament trebuie sancţionat ferm de către justiţie”, spune Muraru.

Potrivit deputatului PNL, în contrast flagrant cu această gălăgie xenofobă, atunci când o problemă de o gravitate excepţională apare în propria ogradă, reacţia este diametral opusă.

”În cazul minorei de 17 ani care acuză că a fost violată la şcoala de vară a partidului, AUR nu a cerut dreptate pentru victimă, ci a activat o veritabilă „maşinărie de linşaj” menită să sufoce adevărul. Pe grupuri private de WhatsApp, sub coordonarea unor lideri marcanţi, inclusiv a unei vicepreşedinte a partidului, membrii sunt instruiţi să raporteze în masă postările vocilor publice, precum Andreea Raicu, care îndrăznesc să vorbească despre acest caz, aşa cum au arătat jurnaliştii de la PressOne”, subliniază parlamentarul liberal.

“Asistăm la cea mai toxică formă de ipocrizie politică. AUR face un circ naţional pentru o lebădă, dar activează o maşinărie de tip mafiot pentru a îngropa un caz în care o minoră a fost, se pare, victima unui viol comis de apropiaţi ai partidului. Unde este patriotismul aici? Vreau să fie foarte clar: un imigrant care munceşte cinstit şi plăteşte taxe în România este un patriot mai mare decât orice extremist care acoperă un abuz sau care lucrează, prin discursul său anti-occidental, pentru a ne arunca în braţele Kremlinului”, declară deputatul.

El arată că Partidul Naţional Liberal susţine un patriotism al construcţiei, al respectului pentru lege şi al demnităţii umane, nu unul al urii şi al muşamalizării.

”Acest mod de operare – zgomot asurzitor pentru a incita la ură împotriva străinilor şi operaţiuni de cenzură pentru a ascunde un caz de viol – dezvăluie adevărata faţă a AUR. Protecţia pe care o clamează nu este pentru români, ci exclusiv pentru imaginea şi membrii unui grup toxic, a cărui agendă este îndreptată împotriva intereselor naţionale şi a valorilor europene. Solicit organelor de anchetă să trateze cu celeritate şi maximă seriozitate cazul de la şcoala de vară AUR şi să aducă vinovaţii în faţa justiţiei. Românii trebuie să vadă dincolo de discursul populist şi să respingă acest tip de politică toxică, ce ameninţă siguranţa cetăţenilor şi viitorul pro-occidental al ţării noastre”, a mai declarat Alexandru Muraru, deputat şi preşedinte PNL Iaşi.

Deputatul AUR Dan Tanasă a postat, în 19 august, pe pagina lui de Facebook, textul: "Refuzaţi comanda dacă nu e livrată de un român. Nu mai încurajaţi importul de muncitori necalificaţi din Asia şi Africa. Treziţi-vă!!!".

Miercuri, 28 august, un cetăţean străin care făcea livrări cu o bicicletă, în Bucureşti, a fost lovit de un tânăr de 20 de ani care i-a cerut să se întoarcă în ţara lui, susţinând că este un ”invadator” şi filmând agresiunea.

Incidentul a fost văzut de un poliţist de la Secţia 7, aflat în timpul liber, care l-a prins şi imobilizat pe agresor. Tânărul a fost reţinut, ulterior fiind arestat preventiv.

Livrator străin, bătut pe stradă în București
"Lovit și umilit doar pentru că nu s-a născut aici". Nicușor Dan, scandalizat de atacul asupra livratorului asiatic. Ce le cere șeful statului autorităților
16:49 - "Lovit și umilit doar pentru că nu s-a născut aici". Nicușor Dan, scandalizat de atacul asupra livratorului asiatic. Ce le cere șeful statului autorităților
Președintele României, Nicușor Dan, a intervenit și el în scandalul livratorului asiatic lovit de un tânăr român pe străzile Capitalei. Dan a condamnat "cu fermitate agresiunea asupra unui...
Plângere penală împotriva deputatului AUR Dan Tănasă, după ce a îndemnat la discriminarea muncitorilor străini. „Escaladare periculoasă”
16:44 - Plângere penală împotriva deputatului AUR Dan Tănasă, după ce a îndemnat la discriminarea muncitorilor străini. „Escaladare periculoasă”
Deputatul Alexandru Muraru anunţă joi, 28 august, că a depus plângere penală împotriva deputatului AUR Dan Tănasă, pentru incitare la ură, arătând că afirmaţiile publice ale acestuia,...
Românii din Europa condamnă atacul asupra livratorului asiatic din București. "Când un român este discriminat, ne revoltăm. În propria țară ne comportăm cu o dublă măsură inacceptabilă"
16:14 - Românii din Europa condamnă atacul asupra livratorului asiatic din București. "Când un român este discriminat, ne revoltăm. În propria țară ne comportăm cu o dublă măsură inacceptabilă"
Federația Asociațiilor de Români din Europa (FADERE) a condamnat joi, 28 august, în cei mai fermi termeni, agresiunea incalificabilă la care a fost supus un livrator de origine asiatică, un...
Primele declarații ale polițistului care a intervenit în cazul livratorului străin lovit pe o stradă din București. Ce i-a spus agresorul VIDEO
14:56 - Primele declarații ale polițistului care a intervenit în cazul livratorului străin lovit pe o stradă din București. Ce i-a spus agresorul VIDEO
Polițistul Andrei Jianu, cel care l-a imobilizat pe agresorul livratorului lovit miercuri, 27 august, în București, a povestit cum s-au întâmplat lucrurile. ”După terminarea programului...
Cristian Preda, după incidentul legat de livratorul străin: „Dacă Tanasă nu e anchetat, alți rinoceri vor lovi oameni nevinovați”
14:29 - Cristian Preda, după incidentul legat de livratorul străin: „Dacă Tanasă nu e anchetat, alți rinoceri vor lovi oameni nevinovați”
Profesorul Cristian Preda a avut o reacție dură după incidentul în care un livrator de mâncare de origine străină a fost lovit în plină stradă de un bărbat care i-a zis să plece din...
Gheorghe Piperea, despre clipul în care „un derbedeu s-a luat de un biet lucrător”: Nu vi se pare nimic suspect aici?
14:06 - Gheorghe Piperea, despre clipul în care „un derbedeu s-a luat de un biet lucrător”: Nu vi se pare nimic suspect aici?
Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea spune, joi, că agresiunea la adresa livratorului străin nu probează un “val de ură” şi nici nu are legătură cu AUR. Acesta lasă să se...
George Simion insistă să intervină în scandalul muncitorilor asiatici. „Ziua și cazul, desigur, vinovații sunt Dan Tanasă și AUR”
13:53 - George Simion insistă să intervină în scandalul muncitorilor asiatici. „Ziua și cazul, desigur, vinovații sunt Dan Tanasă și AUR”
Președintele AUR, George Simion, a intervenit în scandalul muncitorilor veniți din Asia în România. Simion a distribuit inițial pe pagina sa de Facebook o postare în care sunt surprinși...
Dan Tanasă și „pixelul albastru” din clipul cu livratorul agresat. „O făcătură regizată de la un cap la altul”
13:44 - Dan Tanasă și „pixelul albastru” din clipul cu livratorul agresat. „O făcătură regizată de la un cap la altul”
Deputatul AUR, Dan Tanasă, acuză o „regie” în legătură cu clipul apărut miercuri pe rețelele sociale în care un livrator străin a fost agresat de un român pe stradă. După ce numele...
Deputat PSD, despre livratorul străin lovit de un tânăr în București: „Stop rasismului! Condamn ferm atât gestul agresorului, cât și pe cel al instigatorului” FOTO
11:31 - Deputat PSD, despre livratorul străin lovit de un tânăr în București: „Stop rasismului! Condamn ferm atât gestul agresorului, cât și pe cel al instigatorului” FOTO
Liderul PSD Iaşi, deputatul Bogdan Cojocaru, susţine că delirul naţionalist şi poziţionările extremiste nu trebuie tolerate nici pe reţelele sociale şi nici în Parlament, el acuzând că...
Cine este polițistul care a sărit în apărarea livratorului lovit în București. „Ai făcut și România un picuț mai bună!” VIDEO
08:54 - Cine este polițistul care a sărit în apărarea livratorului lovit în București. „Ai făcut și România un picuț mai bună!” VIDEO
Polițistul Marian Godină, cel care a făcut public cazul livratorului străin atacat de un bărbat pe stradă, a postat o imagine cu polițistul care l-a prins pe agresor. "Agresorul...
Tânărul care a agresat un livrator nepalez a fost arestat preventiv. Poliția i-a deschis dosar penal
Ieri, 22:55 - Tânărul care a agresat un livrator nepalez a fost arestat preventiv. Poliția i-a deschis dosar penal
Un tânăr a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce a fost prins în flagrant de un polițist aflat în timpul liber, în timp ce agresa un cetățean străin, imaginile filmate de...
Conferențiar universitar: "Pumnul primit de livratorul nepalez, pe motiv că ne invadează țara, e un pumn adresat puținelor soluții de dezvoltare pe care le are România"
Ieri, 22:33 - Conferențiar universitar: "Pumnul primit de livratorul nepalez, pe motiv că ne invadează țara, e un pumn adresat puținelor soluții de dezvoltare pe care le are România"
România are un deficit de forță de muncă, doar pentru domeniul infrastructurii, de 400.000 de lucrători, iar în topul preferințelor patronilor se află muncitorii nepalezi, pentru că...
"AUR vrea să transforme România într-o fortăreață a intoleranței", acuză un lider liberal. "Când un parlamentar ca Dan Tanasă seamănă ură online, unii îi culeg roadele cu pumnii în lumea reală"
Ieri, 22:25 - "AUR vrea să transforme România într-o fortăreață a intoleranței", acuză un lider liberal. "Când un parlamentar ca Dan Tanasă seamănă ură online, unii îi culeg roadele cu pumnii în lumea reală"
Deputatul Alexandru Muraru, liderul PNL Iași, a acuzat partidul lui George Simion că vrea să transforme România într-o fortăreață a intoleranței, el afirmând că atacul la adresa...
Un livrator nepalez, lovit cu pumnul în față de un tânăr din București, în plină stradă, pentru că ar fi "invadator". Agresorul a fost reținut de un polițist care se afla pe stradă VIDEO
Ieri, 21:31 - Un livrator nepalez, lovit cu pumnul în față de un tânăr din București, în plină stradă, pentru că ar fi "invadator". Agresorul a fost reținut de un polițist care se afla pe stradă VIDEO
Un tânăr român a lovit cu pumnul în față, absolut neprovocat, un livrator de mâncare de origine asiatică, aflat în timpul serviciului, apoi i-a spus curierului că este un "invadator" și...
Caramitru "traduce" incidentul cu livratorul nepalez: "Un analfabet fără loc de muncă - spălat pe creier de zuzuraniști - agresează un om care muncește din greu și cinstit"
Ieri, 19:24 - Caramitru "traduce" incidentul cu livratorul nepalez: "Un analfabet fără loc de muncă - spălat pe creier de zuzuraniști - agresează un om care muncește din greu și cinstit"
Analistul economic Andrei Caramitru explică, în stilul său tranșant, cum s-a ajuns ca un livrator nepalez, aflat în timpul serviciului, să fie lovit, fără niciun motiv, de un tânăr...
#dan tanasa, #Alexandru Muraru, #plangere penala , #AUR
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Surprize de cosmar pentru romani in Bulgaria si Grecia. "Ii insira ca pe niste vite de parca ii deporta in Siberia sau la Auschwitz"
a1.ro
Minune dupa incendiul la Dragonul Rosu! O icoana cu Iisus a scapat neatinsa. Flacarile s-au oprit la chipul Mantuitorului
DigiSport.ro
Scandal monstru la US Open: Townsend si Ostapenko au ajuns la fileu si au oferit scene neverosimile!

Ep.120 - Războaie în următorii 5 ani...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Plângere penală împotriva deputatului AUR Dan Tănasă, după ce a îndemnat la discriminarea muncitorilor străini. „Escaladare periculoasă”
  2. Guvernul a modificat plafonul național de scutire de TVA pentru întreprinderile mici. La cât ajunge de la 1 septembrie
  3. Familia Iohannis, somată de ANAF să plătească „voluntar” cât a încasat din chirii pentru casa din Sibiu din perioada 1999-2015. Suma, în continuare secretă
  4. Daniel Băluță intervine în disputa legată de data alegerilor pentru Primăria Capitalei: ”Dacă celelalte partide nu vor accepta viziunea PSD, înseamnă că se pot descurca și fără noi”
  5. Gheorghe Piperea, despre clipul în care „un derbedeu s-a luat de un biet lucrător”: Nu vi se pare nimic suspect aici?
  6. George Simion insistă să intervină în scandalul muncitorilor asiatici. „Ziua și cazul, desigur, vinovații sunt Dan Tanasă și AUR”
  7. Ilie Bolojan avertizează că Guvernul n-ar mai avea „legitimitate” dacă reforma pensiilor magistraților cade la CCR. „Uitați-vă unde am ajuns”
  8. CTP, despre numele vehiculate pentru șefia SRI și SIE: „A ajuns Grindeanu-Știucă să se arate îngrijorat de aceste propuneri prezidențiale din zona AUR”
  9. Cine se bate pentru șefia REPER. Alegerile pentru desemnarea conducerii partidului vor avea loc sâmbătă
  10. Liderul PNL care laudă posibilele propuneri „suveraniste și naționaliste” ale lui Nicușor Dan pentru șefia SRI și SIE. „Două opțiuni foarte bune, vin din societatea civilă”