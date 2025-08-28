Plângere penală împotriva deputatului AUR Dan Tănasă, după ce a îndemnat la discriminarea muncitorilor străini. „Escaladare periculoasă”

Deputatul Alexandru Muraru anunţă joi, 28 august, că a depus plângere penală împotriva deputatului AUR Dan Tănasă, pentru incitare la ură, arătând că afirmaţiile publice ale acestuia, prin care a îndemnat la boicotarea şi discriminarea lucrătorilor străini pe criterii de naţionalitate, reprezintă o instigare directă la ură, cu consecinţe concrete în societate, materializate deja prin agresarea fizică a unui livrator în Bucureşti.

Deputatul PNL de Iaşi, Alexandru Muraru, atrage atenţia asupra dublului standard periculos şi a ipocriziei toxice practicate de partidul extremist AUR şi anunţă demersuri legale ferme împotriva instigărilor la ură promovate de liderii acestuia. ”AUR orchestrează scandaluri naţionale pe teme xenofobe, în timp ce acţionează concertat pentru a muşamaliza un grav caz de viol petrecut la propria şcoală de vară. În ultimele zile, liderii AUR, George Simion şi Dan Tănasă, s-au specializat în fabricarea de crize artificiale pentru a instiga la ură împotriva străinilor. De la sondaje iresponsabile privind expulzarea muncitorilor asiatici pentru un incident care implică nişte lebede, până la îndemnuri directe la boicotarea livratorilor care nu sunt români, AUR aplică o strategie cinică de a injecta ură şi diviziune în spaţiul public”, spune deputatul PNL, într-un comunicat de presă.

Ads

”În faţa acestei escaladări periculoase, anunţ că am depus o plângere penală împotriva deputatului Dan Tănasă pentru infracţiunea de incitare la ură sau discriminare, faptă prevăzută şi pedepsită de Art. 369 din Codul Penal”, spune Muraru.

El afirmă că ”afirmaţiile publice ale deputatului AUR, prin care a îndemnat la boicotarea şi discriminarea lucrătorilor străini pe criterii de naţionalitate, reprezintă o instigare directă la ură, cu consecinţe concrete în societate, materializate deja prin agresarea fizică a unui livrator în Bucureşti”. ”Este inacceptabil ca un parlamentar al României să folosească tribuna publică pentru a răspândi mesaje xenofobe care pun în pericol siguranţa oamenilor, iar acest tip de comportament trebuie sancţionat ferm de către justiţie”, spune Muraru.

Potrivit deputatului PNL, în contrast flagrant cu această gălăgie xenofobă, atunci când o problemă de o gravitate excepţională apare în propria ogradă, reacţia este diametral opusă.

Ads

”În cazul minorei de 17 ani care acuză că a fost violată la şcoala de vară a partidului, AUR nu a cerut dreptate pentru victimă, ci a activat o veritabilă „maşinărie de linşaj” menită să sufoce adevărul. Pe grupuri private de WhatsApp, sub coordonarea unor lideri marcanţi, inclusiv a unei vicepreşedinte a partidului, membrii sunt instruiţi să raporteze în masă postările vocilor publice, precum Andreea Raicu, care îndrăznesc să vorbească despre acest caz, aşa cum au arătat jurnaliştii de la PressOne”, subliniază parlamentarul liberal.

“Asistăm la cea mai toxică formă de ipocrizie politică. AUR face un circ naţional pentru o lebădă, dar activează o maşinărie de tip mafiot pentru a îngropa un caz în care o minoră a fost, se pare, victima unui viol comis de apropiaţi ai partidului. Unde este patriotismul aici? Vreau să fie foarte clar: un imigrant care munceşte cinstit şi plăteşte taxe în România este un patriot mai mare decât orice extremist care acoperă un abuz sau care lucrează, prin discursul său anti-occidental, pentru a ne arunca în braţele Kremlinului”, declară deputatul.

Ads

El arată că Partidul Naţional Liberal susţine un patriotism al construcţiei, al respectului pentru lege şi al demnităţii umane, nu unul al urii şi al muşamalizării.

”Acest mod de operare – zgomot asurzitor pentru a incita la ură împotriva străinilor şi operaţiuni de cenzură pentru a ascunde un caz de viol – dezvăluie adevărata faţă a AUR. Protecţia pe care o clamează nu este pentru români, ci exclusiv pentru imaginea şi membrii unui grup toxic, a cărui agendă este îndreptată împotriva intereselor naţionale şi a valorilor europene. Solicit organelor de anchetă să trateze cu celeritate şi maximă seriozitate cazul de la şcoala de vară AUR şi să aducă vinovaţii în faţa justiţiei. Românii trebuie să vadă dincolo de discursul populist şi să respingă acest tip de politică toxică, ce ameninţă siguranţa cetăţenilor şi viitorul pro-occidental al ţării noastre”, a mai declarat Alexandru Muraru, deputat şi preşedinte PNL Iaşi.

Deputatul AUR Dan Tanasă a postat, în 19 august, pe pagina lui de Facebook, textul: "Refuzaţi comanda dacă nu e livrată de un român. Nu mai încurajaţi importul de muncitori necalificaţi din Asia şi Africa. Treziţi-vă!!!".

Miercuri, 28 august, un cetăţean străin care făcea livrări cu o bicicletă, în Bucureşti, a fost lovit de un tânăr de 20 de ani care i-a cerut să se întoarcă în ţara lui, susţinând că este un ”invadator” şi filmând agresiunea.

Incidentul a fost văzut de un poliţist de la Secţia 7, aflat în timpul liber, care l-a prins şi imobilizat pe agresor. Tânărul a fost reţinut, ulterior fiind arestat preventiv.

Ads