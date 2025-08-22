Caramitru îl ironizează pe Dan Tanasă, care cerea să fie curentul gratis: "Știți unde e totul gratis? În pușcărie"

Analistul economic Andrei Caramitru îi transmite un mesaj ironic deputatului Dan Tanasă, vicepreședintele partidului AUR, după ce Tanasă ar fi propus ca, în România, curentul electric "să fie gratis sau aproape gratis".

Deputatul AUR își motivează această cerere prin faptul că România ar deține "toate capabilitățile de producție a energiei electrice".

"Eu zic să fie și mâncarea gratis că pământul nostru e bogat. Și benzina gratis că avem petrol ce naiba. Și casele gratis totuși. Și vacanțele tot gratis că avem mare și munte ale noastre toate.

Știți unde e totul gratis? În pușcărie. Și îți aduc mâncarea localnici polițiști neaoși", îi răspunde, ironic, Andrei Caramitru.

Ideea referitoare la polițiștii localnici face aluzie la mesajul difuzat acum câteva zile de Dan Tanasă, mesaj în care deputatul AUR le cerea românilor să refuze mâncarea comandată, dacă această mâncare le este adusă de livratori proveniți din Asia.

Ads