Deputatul AUR Dan Tanasă, noi declarații extremiste: “România va pierde cele trei județe: Harghita, Covasna și Mureș. Există un accept tacit”

Prezent, miercuri, la Academia de Vară “Mihai Viteazul”, organizată de Fundația Românilor de Pretutindeni, Dan Tanasă a abordat situația comunităților românești din județele Harghita, Covasna și Mureș, pe care le consideră marginalizate de statul român.

„Este subiectul județelor Harghita, Covasna și Mureș și al comunităților de români din județele Harghita și Mureș. Din păcate, în ultimii 35 de ani, cu excepția Universității de Vară de la Izvorul Mureșului, este un subiect care a fost tratat cu ignoranță sau cu dispreț de către partidele care conduc România de 35 de ani. Așa cum am făcut de fiecare dată, voi spune lucruri pe nume și de această dată. Județele Harghita, Covasna și Mureș, parțial Mureș, sunt trei județe aflate în inima României, în care românii sunt etnic minoritari, respectiv românii în județul Harghita sunt doar în procent de 12%. În județul Covasna sunt undeva la 23% doar din totalul populației. Iar în județul Mureș, parțial, românii sunt undeva la 54%. Din păcate, pentru puterea de la București, aceste trei județe au fost complet abandonate de către statul român”, a afirmat Tanasă.

Tanasă a atras atenția asupra rolului UDMR în regiune.

“UDMR, Uniunea Democrată Maghiară din România, controlează în totalitate această zonă, respectiv atât din punct de vedere administrativ, cât și politic, economic, social și identitar. Așa cum spun eu câteodată, în Harghita, Covasna și Mureș, și porumbelul ciripește în limba maghiară. Iar oricine ar vrea să facă orice acolo trebuie să aibă girul UDMR. Eu sunt născut la Sfântul Gheorghe, în județul Covasna, și în urmă cu foarte mult timp am vrut să dovedesc că acolo există o problemă foarte mare, o problemă sistematică, că în România cetățenii români de etnie română sunt supuși unui proces violent de epurare etnică. Sigur că da, unii dintre voi o să spuneți dumneavoastră că epurarea etnică e un termen foarte dur, însă eu pot să spun acest lucru”, a spus purtătorul de cuvânt al AUR.

El a argumentat această afirmație cu procese câștigate: „Pentru că am vreo câteva sute deja de procese câștigate prin care dovedesc că există o discriminare sistematică pe criterii etnice a românilor din Harghita, Covasna și Mureș, orchestrată de către instituții publice ale statului român, conduse de minoritari de la UDMR”.

Orban se poartă ca un vătaf în Transilvania

În discursul său, Tanasă a criticat modul de alocare a fondurilor publice și implicarea Ungariei.

“Și de ce se comportă Viktor Orban ca un vătaf în Transilvania? Zilele trecute am aflat că mina, o mină de sare, o salină de la Valea Florilor, din județul Cluj, o mină amenajată în vremea regimului comunist a fost concesionată, după 16 ani, ceva de genul ăsta, în care au încercat să obțină licență, o firmă din Ungaria a reușit să pună mâna pe salina de la Valea Florilor din județul Cluj. 80-90% din sarea care se consumă în Ungaria în acest moment provine din România. Și, evident, se va ajunge în anii următori ca 100% din sarea consumată în Ungaria să fie produsă la Valea Florilor în Cluj, dar atenție, nu de o firmă românească”, a mai spus deputatul.

Tanasă susține că această situație va duce la pierderea celor trei județe.

“România va pierde cele trei județe. Există, din păcate, un accept tacit al unei politici revizioniste, revanșarde, plină de ură din partea UDMR la adresa statului român, la adresa a ce înseamnă suveranitate statală în acea zonă. De altfel, pe nimeni n-a deranjat. Presa mainstream, ca să spun așa, a relatat despre legăturile evidente între UDMR, serviciile secrete maghiare, serviciile secrete rusești, planurile pe care le au pentru ruperea Transilvaniei de România, dar această chestiune este în continuare tratată superficial de către conducerea de la București”, a mai afirmat deputatul AUR.

Tanasă a ieșit în evidență, zilele trecute, printr-o declarație în care cerea românilor să nu mai accepte comenzile care le sunt livrate de curieri străini.

