Val de reacții după ce deputatul AUR Dan Tanasă le-a cerut românilor să refuze comenzile livrate de străini: ”Sunteți mișel cel puțin! / Fii eroul nostru modern!”

Deputatul AUR Dan Tănasă, purtătorul de cuvânt al partidului, a publicat pe Facebook un mesaj care a generat un val de critici și acuzații de discriminare. „Refuzați comanda dacă nu e livrată de un român. Nu mai încurajați importul de muncitori necalificați din Asia și Africa. Treziți-vă!!!”, a scris acesta.

Ulterior, Tanasă a mai scris că nu vrea ca în România să existe un import masiv de imigranți.

”O dictatură nu se instalează niciodată singură, ci în aplauzele celor cu mintea slabă.” Vestul se scufundă sub valul islamist, iar europenii plâng în pumni pentru ca nu au fost atenți la importul masiv de imigranți. Eu nu vreau așa ceva în România!”, este al doilea mesaj al deputatului AUR.

Postările au strâns mii de reacții și comentarii, multe dintre ele critice și ironice.

”Sunteți mișel...cel puțin! / Fii eroul nostru modern!”

Printre cei care au reacționat s-a numărat polițistul Marian Godină, care a comentat: „Ceea ce ați scris aici e o infracțiune. Sper ca Parchetul General să se sesizeze.

Art. 369 – Incitarea la violență, ură sau discriminare

Incitarea publicului, prin orice mijloace, la violență, ură sau discriminare împotriva unei categorii de persoane sau împotriva unei persoane pe motiv că face parte dintr-o anumită categorie de persoane definită pe criterii de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, gen, orientare sexuală, opinie ori apartenență politică, avere, origine socială, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă sau infecție HIV/SIDA se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă”.

La scurt timp, Godină a anunțat că i-a făcut plângere deputatului.

Reacțiile utilizatorilor nu au întârziat să apară.

Un comentator a scris: „Urâtă și discriminatorie postarea ta! E o realitate tulburătoare, am o oarecare vârstă și mi-am dat seama că sunt unele animale care se umanizează, în sensul bun al cuvântului; devin jucăușe, empatice, inteligente. Iar unii oameni se animalizează, în sensul negativ al cuvântului, devin nesimțiți, se lasă conduși de instincte, se îndobitocesc. O categorie aparte și stranie sunt conducătorii politici; s-au dezumanizat, nu spre animalizare ci spre demonizare; ne duc din rău în mai rău: material, spiritual, moral.

Libertatea nu e libertate deloc dacă e cu preț de sânge!”

O altă persoană a comentat: „E o ABERAȚIE ce spuneți! Pe același principiu, cetățenii din UE (Anglia, Germania, Spania, Italia etc.) pot refuza serviciile prestate de români (curieri, ospătari, muncitori în diferite domenii). O asemenea inepție mai mare n-am auzit. Grav e faptul că vine din mintea unui parlamentar care instigă la ură și segregare rasială. Străinii aceia muncesc ca să câștige un ban pentru supraviețuire. Dvs. instigați la ură ca să supraviețuiți politic. Aveți nevoie de adepți care sunt dispuși întotdeauna să dea vina pe altcineva pentru insuccesul lor decât pe proasta lor educație, specializare, muncă, alegere politică etc.”

Un alt utilizator a spus: „Dacă englezii ar fi refuzat comanda pe motiv că nu este livrată de un englez, astăzi jumătate dintre românii din diaspora ar fi murit de foame. Ipocrizie marca AUR: românul are voie să fie “muncitor necalificat” în Occident, dar când vine vorba de alții aici, brusc devine “pericol național”.

Eu personal dau bacșiș dublu muncitorilor veniți din Asia sau Africa. Știu că sunt departe de familie și de țara lor și muncesc cinstit.”

Alt comentator a scris: „Să sperăm că o să fii aspru sancționat pentru teoriile astea care încurajează ura, rasismul și discriminarea. Românii care muncesc în străinătate sunt toți calificați? Rușine pentru instigarea asta!”

Un alt utilizator a afirmat: „Ipocrizia acestui mesaj este uriașă. Milioane de români lucrează ca imigranți în Europa și în toată lumea, iar acele țări nu și-au închis ușile în fața lor. Ce ar fi dacă și statele unde românii sunt muncitori ar adopta aceeași atitudine? Să instigi la discriminare pe criterii etnice și naționale nu este doar imoral, ci și o încălcare a valorilor democratice. În loc să semănați ură, poate ar trebui să vorbim despre soluții reale pentru piața muncii și respect pentru toți oamenii, indiferent de unde vin.”

”Așa e, dictaturile nu se instalează singure. Se instalează cu politicieni care strigă ‘pericolul imigranților’, în timp ce dau la o parte libertatea, respectul și gândirea critică.”

”Mai ai frați?? Unde te-au găsit și pe tine tată?!”

”Ai firmă de delivery numai cu români? Că vreau să comand ceva.”

”Sunteți mișel...cel puțin! ”

”Dacă nu vrei, du-te în Thailanda”

”Fii eroul nostru modern! Ia-ți un ghiozdan şi o bicicletă şi fii livratorul nostru. Promitem să nu refuzăm comanda.”

”Colegul dvs. de partid (lumea îl știe drept Garcea) are un lanț de pizerii cu comenzi online. Unul dintre punctele de lucru e la doi pași de casă și, ce să vezi, de fiecare dată când trec pe-acolo, nu văd niciun dac liber lucrând, ci doar angajati de prin Asia. Așadar, pe logica dvs., ar trebui să-i boicotăm și lui afacerea, corect? Sau vă refereați doar la livratori?”

”Doamne ferește, domnule Tanasă, ne cereți să refuzăm niște amărâți mai amărâți decât noi! Unde este omenia noastră? Dacă ai noștri sunt puturoși, rămân lucrurile nefăcue. Echilibrul în toate, în vorbe și fapte. Vă rugăm să nu ne mai dezamăgiți.”

”Doar că românii noștri nu mai vor să muncească. Eu am niște probleme uriașe din cauza șoferilor curieri. Nu vor să vina la lucru, nu vin, iar noi rămânem cu mărfurile nelivrate. Mi s-a întâmplat de zeci de ori. Eu, una, m-am cam săturat de tineretul român lucrător. Nu știu cu cât sunt plătiți de șefii lor, dar nu e problema mea. Numai figuri, fără muncă, dacă se poate. Asiaticii își fac treaba foarte bine, iar noi avem nevoie să ne meargă firmele, nu să rămânem cu mărfurile nelivrate, în fabrică. Nu sunt deloc globalistă, dar când iți ajunge cuțitul la os, pui altfel problema. Realitatea este că generația milenials și generația Z nu mai vor să lucreze. Nu răspund la telefoane, nu dialoghează. Sunt un dezastru”

”Ce bine era dacă și italienii, germanii etc ar fi refuzat servicii dacă erau oferite de români în anii 90/început de 2000. Sunt curios ce părere ar fi avut românii de atunci dacă se întâmpla asta. Lipsa asta de coerență în discurs e absolut amuzantă, dacă nu ar fi înfiorător de ipocrită…

”Nu știu ce să zic, am muncit 15 ani în Belgia și nu știu dacă mi-ar fi convenit să-mi facă mie belgienii asta.”

”Pe principul ăsta de ce să mai folosească românii facebook?Să extind: de ce să se îmbrace cu Nike, Adidas, de ce să bea Peroni sau Heineken, de ce să mănânce pizza etc: ))”, sunt alte comentarii.

În replică la criticile primite, Dan Tanasă a scris că „progresismul e boală mintală”. ”Vă mulțumesc frumos tuturor celor care mă înjurați pentru faptul că mi-ați reconfirmat asta!”, a adăugat deputatul AUR.

”Poate te trezești Putin câte Putin”

Printre cei care au criticat dur mesajul deputatului AUR este și artistul Flavius Buzilă. Într-o postare pe Facebook, acesta povestește despre o discuție pe care a avut-o cu un antreprenor care i-a spus cât de implicați sunt angajații lui din Nepal și Bangladesh. ”Cel mai mult l-a impresionat când într-o seară, la final de program, s-a trezit cu ei toți în biroul lui. Veniseră să îl întrebe dacă e ok și dacă îl pot ajuta cu ceva, că li s-a părut că a fost tare abătut toată ziua și au simțit că îl apasă ceva. Nu au cerut nimic, doar au venit să vadă dacă e ok”, a scris artistul.

Flavius Buzilă povestește și despre un concert pe care l-a avut și la care, în fața scenei, era o mulțime imensă de oameni din această comunitate.

”Au făcut o atmosferă incredibilă, ne-au luat pur și simplu pe sus. Și mi-au spus cât sunt de recunoscători că am vorbit și în engleză, că s-au simțit incluși și s-au putut conecta și mai bine cu noi. Că sunt recunoscători că sunt aici și pot trimite bani acasă. Soția mea a stat tot concertul în mijlocul lor. Au râs, au cântat, au dansat cu ea fără să facă nicio urmă de gest nepotrivit”, a mai scris artistul.

El amintește și de românii din diaspora care au făcut sau fac curierat pentru a avea o viață mai bună.

”Așa că vă rog în special pe voi, prieteni din diaspora, să îi spuneți "deșteptului" de domn parlamentar de la AUR să își bage ideile înapoi în puțu' gândirii, că miros rău a rasism și discriminare. Dar cel mai rău, miros a neomenie. Și nu cred că asta trebuie să însemne să fii "român adevărat". Nu îți aperi "suveranitatea" lovind în niște oameni care muncesc și nu ți-au făcut nimic, doar pentru că sunt "străini" sau "de altă religie". Ca și ai noștri români de afară, oamenii ăștia muncesc să își întrețină familiile, sperând la o viață mai bună.

Domn' parlamentar, românii nu numai că nu o să refuze comenzile aduse de oamenii ăștia, dar cred că o să-ți livreze niște șuturi virtuale în cur-ier de o să-ți zguduie mintea aia mică, poate te trezești Putin câte Putin”, a mai scris artistul.

