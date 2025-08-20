Deputatul AUR Dan Tănasă lovește din nou. A revenit la scandalul migranților, dar nu să-și ceară scuze, ci să-i jignească pe cei care îl critică: "Idioții utili, pseudo-amibe emoționale"

Deputatul Dan Tănasă a reacționat după ce o postare a sa de ieri a stârnit un val de critici la nivel național. "Refuzați comanda dacă nu e livrată de un român. Nu mai încurajați importul de muncitori necalificați din Asia și Africa. Treziți-vă!!!" a scris Tănasă, marți, pe pagina sa de Facebook.

Miercuri, Tănasă a revenit. Nu să-și ceară scuze, ci să-i jignească pe cei care nu au fost de acord cu el și l-au apostrofat pe rețelele sociale.

„Xenofobie? Nu, doamnelor și domnilor! Doar manipulare ieftină! Văd că un comentariu de-al meu de ieri a creat o întreagă polemică la nivel național. Am ridicat o temă reală, una pe care o simte fiecare român pe pielea lui: avalanșa de imigranți din Asia, în timp ce șase milioane de români sunt plecați la muncă peste hotare. Și, brusc, s-au inflamat toți deontologii de serviciu. E amuzant și scârbos în același timp să vezi corporatiștii și hashtagiștii, care în realitate îi disprețuiesc pe acești livratori și îi privesc ca pe niște rotițe anonime într-un mecanism capitalist șubred, cum brusc le iau apărarea și mă acuză pe mine de „xenofobie”. Ipocrizie maximă! Românii văd clar ce se întâmplă: în ultimii cinci ani au apărut sute de mii de imigranți în toate orașele țării. Asta nu mai e „opinie”, e realitate.”

Deputatul AUR a susținut că atacurile asupra sa sunt orchestrate pentru a abate atenția publică de la alte probleme importante.

Ads

„De ce toată această gălăgie fix acum? Simplu. Ca să nu mai vorbim despre adevăratele scandaluri: – Microbuzele PNL cumpărate la suprapreț, pe bani europeni, într-o fraudă uriașă de zeci de milioane de euro – Investițiile anulate de guvernul Bolojan – Pachetul doi de măsuri fiscale care îi va sărăci pe români. – Faptul că au impozitat mamele, pensionarii și vor să bage rovigneta la kilometru. – Faptul că pregătesc privatizarea ultimelor companii profitabile ale statului.”

Tănasă mai susține că criticii săi, pe care îi numește „pseudo-amibe emoționale”, ignoră problemele reale ale țării.

"Dar nu, după mintea „pro-europenilor” - sau mai corect spus, idioții utili ai Bruxelles-ului - problema României nu e sărăcia, nu e speranța de viață scăzută, nu e prăbușirea demografică, nu e economia. Problema „adevărată” ar fi că Dan Tănasă a spus ceea ce milioane de români gândesc.

Ads

Și cine face gălăgia asta? Exact aceiași ipocriți care, după ce se întorc de la Paris sau Bruxelles, sunt primii care se plâng de ce văd acolo: jafuri în plină zi, criminalitate scăpată de sub control, sentiment de nesiguranță la fiecare colț de stradă. Aceiași care, totuși, n-au nicio problemă să accepte ca România să devină același experiment social eșuat pe care îl vedem deja în Vest.

Le spun atât: voi, pseudo-amibe emoționale, care azi țipați de „xenofobie”, sunteți adevărata față a anti-românismului. Iar românii s-au săturat de ipocrizia voastră, s-au săturat să le tot dați lecții ”democratice” cu bâta de pe piedestalul vostru întruchipat. Am spus un adevăr. L-am spus direct. Și nu am de ce să îmi cer scuze", a mai scris parlamentarul.

Ads