Deputatul AUR Dan Tănasă lovește din nou. A revenit la scandalul migranților, dar nu să-și ceară scuze, ci să-i jignească pe cei care îl critică: "Idioții utili, pseudo-amibe emoționale"

Autor: Daniel Groza
Miercuri, 20 August 2025, ora 15:11
1292 citiri
Deputatul AUR Dan Tănasă lovește din nou. A revenit la scandalul migranților, dar nu să-și ceară scuze, ci să-i jignească pe cei care îl critică: "Idioții utili, pseudo-amibe emoționale"
Dan Tănasă îi jignește pe cei care l-au criticat FOTO Facebook/Dan Tănasă

Deputatul Dan Tănasă a reacționat după ce o postare a sa de ieri a stârnit un val de critici la nivel național. "Refuzați comanda dacă nu e livrată de un român. Nu mai încurajați importul de muncitori necalificați din Asia și Africa. Treziți-vă!!!" a scris Tănasă, marți, pe pagina sa de Facebook.

Miercuri, Tănasă a revenit. Nu să-și ceară scuze, ci să-i jignească pe cei care nu au fost de acord cu el și l-au apostrofat pe rețelele sociale.

„Xenofobie? Nu, doamnelor și domnilor! Doar manipulare ieftină! Văd că un comentariu de-al meu de ieri a creat o întreagă polemică la nivel național. Am ridicat o temă reală, una pe care o simte fiecare român pe pielea lui: avalanșa de imigranți din Asia, în timp ce șase milioane de români sunt plecați la muncă peste hotare. Și, brusc, s-au inflamat toți deontologii de serviciu. E amuzant și scârbos în același timp să vezi corporatiștii și hashtagiștii, care în realitate îi disprețuiesc pe acești livratori și îi privesc ca pe niște rotițe anonime într-un mecanism capitalist șubred, cum brusc le iau apărarea și mă acuză pe mine de „xenofobie”. Ipocrizie maximă! Românii văd clar ce se întâmplă: în ultimii cinci ani au apărut sute de mii de imigranți în toate orașele țării. Asta nu mai e „opinie”, e realitate.”

Deputatul AUR a susținut că atacurile asupra sa sunt orchestrate pentru a abate atenția publică de la alte probleme importante.

„De ce toată această gălăgie fix acum? Simplu. Ca să nu mai vorbim despre adevăratele scandaluri: – Microbuzele PNL cumpărate la suprapreț, pe bani europeni, într-o fraudă uriașă de zeci de milioane de euro – Investițiile anulate de guvernul Bolojan – Pachetul doi de măsuri fiscale care îi va sărăci pe români. – Faptul că au impozitat mamele, pensionarii și vor să bage rovigneta la kilometru. – Faptul că pregătesc privatizarea ultimelor companii profitabile ale statului.”

Tănasă mai susține că criticii săi, pe care îi numește „pseudo-amibe emoționale”, ignoră problemele reale ale țării.

"Dar nu, după mintea „pro-europenilor” - sau mai corect spus, idioții utili ai Bruxelles-ului - problema României nu e sărăcia, nu e speranța de viață scăzută, nu e prăbușirea demografică, nu e economia. Problema „adevărată” ar fi că Dan Tănasă a spus ceea ce milioane de români gândesc.

Și cine face gălăgia asta? Exact aceiași ipocriți care, după ce se întorc de la Paris sau Bruxelles, sunt primii care se plâng de ce văd acolo: jafuri în plină zi, criminalitate scăpată de sub control, sentiment de nesiguranță la fiecare colț de stradă. Aceiași care, totuși, n-au nicio problemă să accepte ca România să devină același experiment social eșuat pe care îl vedem deja în Vest.

Le spun atât: voi, pseudo-amibe emoționale, care azi țipați de „xenofobie”, sunteți adevărata față a anti-românismului. Iar românii s-au săturat de ipocrizia voastră, s-au săturat să le tot dați lecții ”democratice” cu bâta de pe piedestalul vostru întruchipat. Am spus un adevăr. L-am spus direct. Și nu am de ce să îmi cer scuze", a mai scris parlamentarul.

Val de reacții după ce deputatul AUR Dan Tanasă le-a cerut românilor să refuze comenzile livrate de străini: ”Sunteți mișel cel puțin! / Fii eroul nostru modern!”
Val de reacții după ce deputatul AUR Dan Tanasă le-a cerut românilor să refuze comenzile livrate de străini: ”Sunteți mișel cel puțin! / Fii eroul nostru modern!”
Deputatul AUR Dan Tănasă, purtătorul de cuvânt al partidului, a publicat pe Facebook un mesaj care a generat un val de critici și acuzații de discriminare. „Refuzați comanda dacă nu e...
Marian Godină, plângere penală pentru deputatul AUR Dan Tanasă care a îndemnat oamenii să nu accepte comenzi livrate de asiatici. Îl acuză de incitare la violență
Marian Godină, plângere penală pentru deputatul AUR Dan Tanasă care a îndemnat oamenii să nu accepte comenzi livrate de asiatici. Îl acuză de incitare la violență
Polițistul Marian Godină a atras atenția marți, 19 august, pe Facebook, asupra unei postări cu caracter discriminatoriu a deputatului și vicepreședintelui AUR Dan Tanasă, care a avut un...
#dan tanasa, #migranti, #critici, #jigniri, #aur , #AUR
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
"Trump va face o greseala foarte mare." Avertismentul unui diplomat veteran privind garantiile de securitate pentru Ucraina
DigiSport.ro
Dupa ce si-a gasit echipa, Ianis Hagi devine tata pentru prima data
ObservatorNews.ro
Cum se obtine voucherul de 50 de lei pentru plata facturii la curent si cine il poate solicita

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Deputatul AUR Dan Tănasă lovește din nou. A revenit la scandalul migranților, dar nu să-și ceară scuze, ci să-i jignească pe cei care îl critică: "Idioții utili, pseudo-amibe emoționale"
  2. Președintele Nicușor Dan a confirmat vizita în SUA. Când va avea loc și ce subiecte vor fi abordate
  3. PSD tulbură din nou apele din coaliția de guvernare și își acuză partenerii că blochează reformele: "USR nu face nimic!"
  4. AUR cere demisia judecătorilor CCR care au decis anularea alegerilor prezidențiale din noiembrie. "Este un gest de minimă igienă democratică"
  5. Dan Barna, despre reformele Guvernului Bolojan: ”Nu suntem la o negociere de poker, mai dă-mi mie, mai na-ți”
  6. Gestul lui Traian Băsescu, considerat exemplu pentru ”șefii din companii naționale ori pensionarii speciali” de un politolog
  7. Studenții din România amenință că vor boicota anul universitar. Ministrul Educației îi trimite să își caute loc de muncă
  8. Șeful DNA anunță că dosarul privind panourile publicitare cu Nicolae Ciucă este aproape de finalizare
  9. Val de reacții după ce deputatul AUR Dan Tanasă le-a cerut românilor să refuze comenzile livrate de străini: ”Sunteți mișel cel puțin! / Fii eroul nostru modern!”
  10. PSD se ține tare pe poziții și nu vrea cu AUR la guvernare, dar până când? Două evenimente care pot schimba complet viziunea social-democraților