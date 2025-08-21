Deputatul AUR Dan Tanasă, în vizorul Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării după ce i-a îndemnat pe români să refuze comenzile livrate de străini. Ce amendă riscă

Postarea deputatului AUR Dan Tanasă, în care îndemna românii să refuze comenzile livrate de muncitori străini, a stârnit un val de proteste online. Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării s-a sesizat și urmează să ia o decizie. În România, marea majoritate a muncitorilor non-UE lucrează în curierat, restaurante sau fabrici, cei mai numeroși provenind din Nepal, Sri Lanka și India, iar numărul acestora a crescut semnificativ față de anul trecut.

"Refuzați comanda, dacă nu e livrată de un român. Nu mai încurajați importul de muncitori necalificați din Asia și Africa. Treziți-vă!", este textul publicat de deputatul și purtătorul de cuvânt al AUR, Dan Tanasă, care a stârnit indignarea și criticile a mii de români.

Paradoxal, la alegerile prezidențiale de anul trecut, șeful său de partid, George Simion, a mizat pe voturile românilor ce muncesc printre străini și își doresc să fie tratați corect de ei.

Dan Tanasă apare des în reclamațiile către CNCD

Mesajul a dus și la sesizarea Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD).

„Colegiul director al CNCD poate să sancționeze fapte de discriminare. Amenzile pe care noi le acordăm sunt, în general, relativ mici. Pornesc de la 2.000 de lei atunci când vorbim de discriminarea unui grup de persoane și, în general, urcă până la 3-4.000 de euro”, a declarat Cătălin Raiu, membru al colegiului director al CNCD, potrivit Stirile ProTV.

Din 2017 și până în prezent, pe numele lui Dan Tanasă au fost înregistrate 47 de dosare la CNCD, în care are calitatea de reclamat.

Polițistul Marian Godină a anunțat că i-a făcut o plângere penală pentru "incitarea la violență, ură sau discriminare, prevăzute de art. 369 din Codul Penal."

A crescut numărul muncitorilor străini

Potrivit ultimelor date, cei mai mulți cetățeni străini veniți să muncească în România sunt din Nepal, peste 43.000 de persoane. La jumătate, pe locul doi, sunt cei din Sri Lanka, iar India trimite peste 10.000 de cetățeni să-și găsească de lucru în țara noastră. Topul este completat de Turcia și Bangladesh.

Față de aceeași perioadă a anului trecut, numărul străinilor din țări non-UE veniți în România pentru a munci a crescut cu 46.000 de persoane.

„În România sunt peste 250.000 de locuri de muncă vacante, ce nu pot fi acoperite cu angajați români. Pe termen lung muncitorii din afara Uniunii, indiferent că vorbim de Asia sau Africa sunt mult mai stabili, rata de integrare pe termen lung și foarte lung pe 1 an, 2 ani este de 95%”, a declarat Melania Pop, reprezentanta unei agenții de recrutare.

Conform celor mai recente date de la Guvern, România are cea mai mare diasporă din Europa. Oficial, 6,5 milioane de români trăiesc în afara țării, neoficial, sunt peste 10 milioane.

