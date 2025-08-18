Tapalagă și Pantazi, „legați” de Budeanu. Câți ani ar trebui să rămână angajați la G4Media cei doi jurnaliști în urma tranzacției de milioane de euro

Autor: Dan Stan
Luni, 18 August 2025, ora 14:13
G4Media, vândută lui Radu Budeanu pentru 5 milioane de euro FOTO G4Media

Dan Tapalagă și Cristian Pantazi au vândut afaceristului Radu Ioan Budeanu instituția media ce are drept „fanion” site-ul de știri G4Media.ro. Patronul de la Gândul și Mediafax ar urma să lucreze în continuare cu cei doi jurnaliști în baza unui angajament deja redactat.

Tapalagă și Pantazi vor stabili în continuare politica editorială a site-ului vândut pentru 4-5 milioane de euro (4 milioane de euro, conform surselor Clever News Center, 5 milioane de euro, conform HotNews). Potrivit contractului încheiat cu fostul soț al Danei Budeanu, cei doi jurnaliști ar urma să fie sub contract cu noul patron de la G4Media cel puțin trei ani. Practic, Tapalagă și Pantazi nu și-au făcut ieșirea totală din companie. Vor continua să publice pentru site-ul de știri. Exit-ul a fost făcut doar din acționariat.

O sursă apropiată lui Budeanu a făcut dezvăluirile pentru PaginaDeMedia.ro. Potrivit acestei surse, omul de afaceri ar fi cumpărat G4Media pentru a avea mai multă deschidere în plan politic.

„Eu am îndoieli că el este interesat de G4Media, de publicaţia în sine, de trust. Dar este interesat de publicaţia unde lucrează Tăpălagă şi Pantazi. Cu o astfel de publicaţie în portofoliu te poţi întâlni a doua zi cu oricine, doar dacă vrei, de la Preşedintele României până la ambasadorul SUA în România”, a declarat sursa apropiată a lui Budeanu.

Cine este Radu Ioan Budeanu, afaceristul care a cumpărat G4Media

Radu Ioan Budeanu (46 de ani) este fiul celebrului Radu Budeanu - comentator de politică externă, fost angajat la Televiziunea Română în anii '70, redactor-șef al revistei de politică externă Lumea - până în '90. Mama afaceristului, Delia Budeanu, lucra la Televiziunea Română. Aceasta a fost prezentatoare de programe și realizatoare de emisiuni TV.

Budeanu Jr. a fost jurnalist. El a intrat în presă în anul 1999, drept colaborator al ziarului de investigații „Ziua”. În 2004 a fondat revista „Ciao!”, doi ani mai târziu a preluat cotidianul „Averea”, iar în 2007 a lansat tabloidul „CanCan”.

În 2020, Budeanu a încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției cu procurorii DNA, în dosarul Hidroelectrica. În acest dosar, afaceristul - urmărit penal din 2015 - a fost acuzat pentru intermedierea unei mite de 5 milioane de dolari pe care a primit-o Elena Udrea, fost ministru al Turismului și al Dezvoltării.

„În prezența avocatului, inculpatul a declarat expres că recunoaște comiterea faptei, acceptă încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală și este de acord cu felul și cuantumul pedepsei aplicate, precum și cu forma de executare a acesteia, respectiv: 2 ani închisoare, cu suspendarea condiționată a executării pedepsei sub supraveghere, pe durata unui termen de încercare de 4 ani”, anunța Direcția Națională Anticorupție (DNA).

