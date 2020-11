Adina si Daniel Tudorache au depus garantii imobiliare la DNA, in contul cautiunilor de 1 milion de euro, respectiv 200.000 de euro

Divortul

Conform sursei citate, cel de-al treilea acuzat din acest dosar, Ion Nita, zis Ochelaristu, implicat in acest dosar, a depus la DNA suma de 75.000 de euro cash in contul cautiunii sale.Deciziile de a depune garantii imobiliare pentru a acoperi cautiunile au venit dupa ce Tribunalul Bucuresti a respins ca inadmisibile cererile avocatilor Adinei si lui Daniel Tudorache, de anulare a cautiunilor.Fostul edil nu are niciun bun pe numele sau. In declaratia de avere din octombrie 2020, Daniel Tudorache arata ca are doar salariul de primar, 131.412 de lei.Fostul primar al Sectorului 1, Daniel Tudorache, a divortat doar in acte in urma cu aproximativ 20 de ani de Adina Tudorache, conform unor surse judiciare. Cei doi ar fi continuat sa traiasca impreuna o lunga perioada si au avut un copil dupa divort. Fotografiile postate pe retelele de socializare confirma acest lucru.Adina Tudorache este pusa sub acuzare de procurorii DNA pentru complicitate la spalarea banilor, iar anchetatorii i-au fixat o cautiune de 200.000 de euro.Conform procurorilor DNA, in perioada in care a ocupat functii publice (2008-2018), Daniel Tudorache ar fi beneficiat de sume de bani disproportionat de mari comparativ cu veniturile sale licite.