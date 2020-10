Dan Tudorache: Astept sedinta de maine de la BEC sa ia in discutie contestatia mea privind imaginile aparute in presa

"Am depus la BEC o contestatie. Nu s-a discutat acea contestatie, Nu-mi dau seama cum poate sa anunte un castigator fara sa in calcul acele imagini si sa le discute. Asteptam. Eu astept decizia BEC. Daca asa considera, ca e normal sa vada intreaga tara acele imagini si sa nu le puna in discutie, atunci inseamna ca ne meritam soarta.(...) Am inteles ca maine (va lua BEC in discutie contestatia - n.r.). Am vorbit cu reprezentantul PSD si am intrebat, de cateva zile tot intreb, cand ia in discutie acele imagini. Pana acum nu s-a luat in discutie. Am inteles ca maine se vor lua in discutie, asteptam sedinta de maine de la BEC sa ia in discutie acele imagini", a precizat, duminica, Daniel Tudorache, la Antena 3.El a adaugat ca tot ce poate spune este ca imaginile prezentate in presa nu au fost luate in discutie."Atunci cand s-a intrat in acea camera nu s-a facut niciun inscris. Asta este ilegalitatea. E treaba justitiei. Nu mai comentez. Vad ca te bati cu morile de vant. Toata lumea vede ce s-a intamplat si chiar nu mai conteaza. Atunci de ce sa mai votam daca chiar nu conteaza cand descoperi o frauda? E adevarat am descoperit-o mai tarziu, pentru ca atunci s-a intamplat", a mai spus Tudorache. Clotilde Armand a anuntat ca este oficial primarul Sectorului 1, dupa ce Biroul Electoral al Municipiului Bucuresti a respins contestatiile PSD.Biroul Electoral al Municipiului Bucuresti a respins, duminica, renumararea voturilor in Sectorul 1.Potrivit hotararii in acest sens, BEM respinge ca neintemeiata contestatia PSD la decizia anterioara a Biroului electoral sector 1 privind respingerea cererii de renumarare a voturilor in acest sector.Aspectele vizand o eventuala frauda electorala au fost analizate si respinse ca nefondate de catre Biroul Electoral Central, mai precizeaza documentul.Referitor la aparitia unor informatii si imagini in spatiul public privind pastrarea si manipularea sacilor cu buletinele de vot , acestea nu intra in competenta Biroului Electoral al Circumscriptiei Electorale nr. 42 a Municipiului Bucuresti, urmand a fi analizate de autoritatile competente in acest sens, se mai arata in hotarare.PSD a cerut renumararea voturilor si, ulterior, reluarea votului in Sectorul 1, invocand o frauda electorala, dupa ce au aparut in spatiu public imagini cu persoane care intra intr-o camera unde, posibil, sunt depozitate buletinele de vot.Politia Bucuresti si procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1 s-au autosesizat si fac cercetari in doua dosare penale.