Dan Tudorache nu scapă de cauțiunea de un milion de euro. Fostul edil a fost prins cu diamante în casa menajerei: „E persoana cea mai de încredere”

Cercetat pentru complicitate la trafic de influenţă şi spălare a banilor

Procurorii au anunțat anterior că la casa menajerei celor doi au găsit mai multe diamante, pe care le-au confiscat. Femeia este mătușa fostei soții a lui Tudorache.Deputatul PSD susține că DNA ar fi ridicat abuziv bijuteriile și diamantele din casa menajerei. De cealaltă parte, autoritățile îl acuză pe Tudorache de complicitate la trafic de influență și spălare de bani, și suspectează că fostul edil ar fi cumpărat diamantele cu bani gheață obținuți ilegal.Tudorache susţine că valoroasele obiecte sunt de fapt ale primei sale soţii, care le depozitase în casa menajerei, pentru că are mare încredere în ea."Este persoana cea mai de încredere a doamnei Tudorache, mătuşa dumneaei. În 2015 i-a ars casa şi a pierdut multe bunuri şi de aceea preferă să lase bunuri la mătuşa care pot fi furate sau distruse. Deci nu cu scopul de a ascunde eventuale surse ilicite din acte de corupţie, aşa cum insinuează DNA. Ei trebuie să probeze. Vin cu poveşti. Dacă vrei să ascunzi un bun, nu îl ascunzi la mătuşa ta. Îl ascunzi în cu totul şi cu totul alte locuri să nu poată fi găsit", a declarat Mihai Drăgan, avocatul familiei Tudorache:Printre bijuteriile pe care încearcă să le salveze din mâna procurorilor se regăsește un inel de 58.500 de euro, un altul de 65 de mii de euro, un set de bijuterii de aceeaşi valoare, un inel cu diamant de 80 de mii de euro, dar şi un diamant ce ar valora 190 de mii de euro.Dacă la finalul anchetei şi al procesului va exista o decizie definitivă de condamnare pe numele lui Tudorache, mica avere va fi confiscată.În luna noiembrie a anului trecut, procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de Dan Tudorache , la data faptelor primar, anterior deputat , viceprimar al Primăriei Sectorului 1 Bucureşti, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de complicitate la trafic de influenţă şi spălare a banilor.Potrivit unui comunicat al DNA, în acelaşi dosar s-a mai dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de alte două persoane fizice - fosta soţie şi o persoană fizică aflată în anturajul primarului -, pentru infracţiunea de complicitate la spălarea banilor, respectiv trafic de influenţă.Celor trei inculpaţi li s-au fixat cauţiuni care trebuie depuse până la data de 27 noiembrie: un milion de euro pentru Dan Tudorache, 200.000 de euro pentru fosta soţie şi 75.000 de euro pentru persoana fizică aflată în anturajul primarului.Conform DNA, în ordonanţa procurorilor se arată că, în cauză, există date şi probe ce conturează faptul că în perioada septembrie 2016 - mai 2017, persoana aflată în anturajul inculpatului Dan Tudorache ar fi pretins de la un om de afaceri un comision de 10% din valoarea contractului de servicii pe care societatea omului de afaceri îl avea cu o instituţie aflată în subordinea Primăriei Sector 1."În schimbul banilor, persoana respectivă se angaja să intervină, în numele primarului, la funcţionarii responsabili, astfel încât contractul să se desfăşoare în bune condiţii (plată la timp a facturilor şi actualizarea tarifelor). În schimbul traficării influenţei, persoana aflată în anturajul primarului ar fi primit suma totală de 105.000 lei în numerar, precum şi suma de 8.640 de lei disimulată ca plată a unor facturi fiscale fictive emise de o firmă aparţinând traficantului de influenţă", arată DNA.Potrivit comunicatului, în activităţile descrise, persoana care şi-a traficat influenţa ar fi fost sprijinită de primarul de la acea vreme Dan Tudorache."Acesta i-ar fi întărit omului de afaceri convingerea că solicitantul comisionului ar fi trimisul său şi că trebuie să ţină legătura cu acesta pentru buna desfăşurare a contractului. În acest mod, Tudorache ar fi confirmat caracterul real al influenţei. De altfel, există suspiciunea rezonabilă că primarul de la acea vreme Dan Tudorache ar fi fost principalul beneficiar al sumelor primite de persoana din anturajul său", informează Direcţia Naţională Anticorupţie.Procurorii menţionează că, în perioada în care a ocupat funcţii publice (2008 - 2018), inculpatul Dan Tudorache ar fi beneficiat de sume de bani disproporţionat de mari comparativ cu veniturile sale licite."Pentru a ascunde originea sumelor de bani presupus a fi fost obţinute în mod nelegal, acesta ar fi interpus două persoane (soţia şi menajera), care au acţionat ca proprietarii aparenţi ai sumelor de bani cu scopul ca, prin cele două, sumele să fie introduse în circuitul civil. Banii astfel introduşi în circuitul civil ar fi fost utilizaţi pentru a achita excursii în străinătate, bijuterii, articole vestimentare de lux atât din ţară, cât şi din străinătate, autoturisme, imobile, şcoli private, acordarea de împrumuturi, constituirea de depozite", arată anchetatorii.Concret, susţine DNA, în perioada de referinţă (2008 - 2018), în care Tudorache ar fi realizat venituri licite totale de 605.782 lei (reprezentând o medie de aproximativ o mie de euro pe lună), există suspiciunea că acesta ar fi săvârşit infracţiunea de spălare a banilor constând în:* depunerea de sume de bani în numerar prin intermediul fostei soţii şi al menajerei în conturi bancare deschise pe numele acestora - în total 2.990.000 lei şi 235.000 euro;* achiziţionarea de bunuri imobile pe numele fostei soţii în sumă totală de 305.000 euro şi 470.000 lei, sume plătite de asemenea în numerar;* acordarea unui împrumut unei persoane, tot în numerar, în cuantum de 920.000 de euro, prin intermediul fostei soţii;* achiziţionarea de bijuterii, inclusiv diamante, a căror valoare urmează a fi stabilită (au fost identificate facturi fiscale pentru o serie de bijuterii, printre care: un inel în valoare de 58.500 de euro, un set de bijuterii în valoare de 64.225 USD , un inel cu diamant în valoare de 80.000 euro şi un diamant de 190.000 de euro (avans 35.000 de euro), un inel de 65.000 euro, un set cercei şi lănţişor cu pandantiv în valoare de 11.200 de euro, etc.),* achiziţionarea de acţiuni la un club de fotbal, prin intermediul fostei soţii,* asocierea în participaţiune cu o societate privată cu suma de 640.000 de euro, tot prin intermediul fostei soţii,toate acestea cu fonduri cu privire la care există suspiciunea că sunt provenite din infracţiuni.