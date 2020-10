Concluzia lui Dan Tudorache, dupa ce instanta a validat mandatul lui Clotilde Armand: Romania este colonia Frantei

Practic, Tudorache comenteaza vizita oficiala a premierului Ludovic Orban in Franta si decizia Tribunalului Bucuresti care a validat mandatul lui Clotilde Armand de primar ales al Sectorului 1. Postarea a fost facuta marti seara, dupa decizia instantei."Colonia normala - nu stiu ce cheltuieli doreste premierul Orban sa deconteze la Guvernul francez cu. Pe cele fictive, de acum, din pandemie, probabil ca nu poate. Mi se pare insa catrecut pe aceasta foaie, prezentat de Ludovic Orban, nu a ocolit Sectorul 1, care este, de astazi, condus de aliata PNL-ului, doamna Clotilde Marie Brigitte Armand.Aceasta este decizia justitiei romane, pronuntata azi, la ora 15,00", a scris Dan Tudorache, pe Facebook Primaria Sectorului 1 a fost castigata de Clotilde Armand - 36.455 de voturi, Daniel Tudorache - 35.451, Ioana Constantin - 6928. In procente Clotilde Armand are 40,95%,Daniel Tudorache are 39,82%, iar Ioana Constantin - 7,78%. PSD a obtinut 9 mandate in consiliul local Sector 1, USR-PLUS are tot 9 mandate, PNL are 6 mandate, iar PMP - 3.