Dosarul "Diamantelor": DNA prelungeste controlul judiciar in cazul lui Daniel Tudorache. Deputatul PSD contesta masura la Inalta Curte

Divortul

La sfarsitul lunii noiembrie 2020, cei doi au depus garantii imobiliare in contul cautiunilor fixate de procurorii DNA: Daniel Tudorache - 1 milion de euro, iar Adina Tudorache suma de 200.000 de euro.Masura prelungirii controlului judiciar a fost luata pe 21 ianuarie, potrivit unor surse judiciare.Pe 22 ianuarie, Adina si Daniel Tudorache au contestat aceasta masura la Inalta Curte. Motivul: Daniel Tudorache a fost ales deputat pe listele PSD , iar aceasta instanta judeca procesele in care sunt implicati parlamentarii.Judecatorii au stabilit ca cererea celor doi fosti soti sa fie judecata pe 27 ianuarie, conform portalului Inaltei Curti. Fostul primar este acuzat in acest caz de complicitate la trafic de influenta si spalare a banilor, iar Adina Tudorache de complicitate la spalarea banilor.Fostul primar al Sectorului 1, Daniel Tudorache, a divortat doar in acte in urma cu aproximativ 20 de ani de Adina Tudorache, conform unor surse judiciare. Cei doi ar fi continuat sa traiasca impreuna o lunga perioada si au avut un copil dupa divort. Fotografiile postate pe retelele de socializare confirma acest lucru.Conform procurorilor DNA, in perioada in care a ocupat functii publice (2008-2018), Daniel Tudorache ar fi beneficiat de sume de bani disproportionat de mari comparativ cu veniturile sale licite.