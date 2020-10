Dupa 32 de zile de la alegeri, fostul primar al Sectorului 1 isi recunoaste infrangerea: "Ii doresc mult succes doamnei Clotilde Armand"

Armand, investita joi

Tudorache recunoaste validitatea alegerilor din sectorul 1, dupa ce Tribunalul Bucuresti a decis ca Clotilde Armand isi poate prelua mandatul, in ciuda "neregulilor si fraudei", spune el."In pofida neregulilor si fraudei, ma inclin in fata deciziei justitiei romane, de a recunoaste validitatea alegerilor din sectorul 1.Tudorache: Parasesc azi functia de primar al sectorului 1 cu inima impacata ca am facut tot pentru binele locuitorilor. Parasesc astazi functia de primar al sectorului 1 cu inima impacata, convins ca am facut tot ce mi-a stat in putinta pentru binele locuitorilor.Ii doresc mult succes doamnei Clotilde Armand in mandatul domniei sale", a scris Dan Tudorache, joi, pe pagina sa de Facebook Clotilde Armand ( USR -PLUS) va fi investita joi ca primar al Sectorului 1, potrivit unui anunt facut de politician pe retele de socializare. Ea este investia in aceasta functie dupa 32 de zile de la alegerile locale, care au avut loc pe 27 septembrie, si un adevarat razboi in instanta cu fostul primar PSD, Daniel Tudorache, dar si cu altor aproximativ 120 de persoane, rude si apropiati ai unor angajati din Primaria Sectorului 1 sau din PSD.Clotilde Armand afirma intr-un mesaj pe Facebook, postat miercuri seara, ca in PSD este la moda nationalismul-caviar. "Domnul fost primar Tudorache a esuat ca primar iar acum vrea sa obtina imunitate fiind pe lista PSD pentru Parlament," sustine aceasta.