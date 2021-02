Fostul primar al Sectorului 1,Daniel Tudorache, obligat sa plateasca daune morale de 3.000 de euro pentru defaimare

Comunicatul de presa

Condamnare cu repetitie

Tribunalul Bucuresti a decis, miercuri, 10 februarie, c a Daniel Tudorache trebuie sa plateasca daune morale de 3.000 de euro in total. Decizia oate fi contestata cu apel."Admite in parte actiunea precizata, formulata de reclamantii Iridex Group Import Export SRL si Pascu Corneliu in contradictoriu cu paratul Tudorache Daniel. Obliga paratul la plata catre reclamanta Iridex Group Import Export SRL a sumei de 2.000 Euro, in echivalent in lei la data platii, reprezentand daune morale pentru incalcarea dreptului la imagine al reclamantei.Obliga paratul la plata catre reclamantul Pascu Corneliu a sumei de 1.000 Euro, in echivalent in lei la data platii, reprezentand daune morale pentru incalcarea dreptului la onoare, demnitate, reputatie si imagine al reclamantului.Obliga paratul sa publice, pe propria cheltuiala, dispozitivul prezentei hotarari, intr-un ziar de larga circulatie . Respinge in rest actiunea, ca neintemeiata. Obliga paratul la plata catre reclamanti a sumei de 200 lei cu titlu de cheltuieli de judecata, reprezentand taxa judiciara de timbru. Cu drept de apel in termen de 30 de zile de la comunicare," este minuta Tribunalului, conform portalului instantelor. Compania a transmis un comunicat de presa."La 10.02.2021, Tribunalul Bucuresti a emis o Hotarare in procesul intentat de Iridex Group Import Export SRL si Pascu Corneliu impotriva numitului Tudorache Daniel, fost primar al sectorului 1, prin care il obliga pe acesta la plata catre Iridex Group Import Export SRL a sumei de 2.000 Euro, reprezentand daune morale pentru incalcarea dreptului la imagine si la plata catre Pascu Corneliu a sumei de 1.000 Euro, reprezentand daune morale pentru incalcarea dreptului la onoare, demnitate, reputatie si imagine al reclamantului.De asemenea, instanta il obliga pe numitul Tudorache Daniel sa publice, pe propria cheltuiala, respectiva hotarare, intr-un ziar de larga circulatie", transmite Iridex, intr-un comunicat de presa.Conform surei citate, ceasta decizie a instantei este a doua condamnare a lui Daniel Tudorache pentru atacuri la adresa Iridex, potrivit sursei citate.Prima este Hotararea 1784/ 17 noiembrie 2020 prin care acesta a fost obligat la plata sumei de 5.000 de lei tot ca daune morale pentru afectarea dreptului la imagine al societatii Iridex Group, "fapt ce dovedeste, fara drept de tagada, caracterul ilicit al actiunilor numitului Tudorache Daniel, in calitatea sa de primar al Sectorului 1, desfasurate timp de mai bine de 4 ani impotriva Iridex Group Import Export SRL".Compania a explicat de ce au intentat procesul. Astfel, fostul edil ar fi adus acuzatii grave si lipsite de fundament la adresa societatii Iridex Group ("otravirea bucurestenilor", "atentat la sanatatea populatiei Capitalei", "poluarea mediului ambiant" etc.) fara nicun temei."Toate aceste atacuri murdare la adresa societatii Iridex urmarea de fapt interese personale ale acestuia, fiind determinate de dorinta lui Daniel Tudorache de a obtine un nou mandat de Primar," mai explica compania.