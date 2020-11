Judecatori: Adina Tudorache, fosta sotie a fostului primar al Sectorului 1, trebuie sa depuna cautiunea de 200.000 de euro

Procedural, este vorba de o contestatie impotriva masurilor procurorilor DNA . Decizia este definitiva.Adina Tudorache este pusa sub acuzare de procurorii DNA pentru complicitate la spalarea banilor, iar anchetatorii i-au fixat o cautiune de 200.000 de euro.La randul sau, fostul primar al Sectorului 1, Daniel Tudorache, a ajuns vineri dimineata, 27 noiembrie, la Tribunalul Bucuresti. Fostul edil cere judecatorilor sa-l scape de plata cautiunii de 1 milion de euro, in dosarul in care este acuzat de complicitate la trafic de influenta si spalare a banilor.Vineri este chiar termenul limita pana la care fostul edil trebuie sa depuna la DNA cautiunea de 1 milion de euro. Tot pana atunci, fosta sa sotie, Adina Tudorache, trebuie sa depuna o cautiune de 200.000 de euro, iar afaceristul Ion Nita, zis "Ochelaristu'", are stabilita o cautiune de 75.000 de euro.