Marcel Ciolacu: "Daniel Tudorache nu mai este membru al PSD. Nu va fi validat de viitorul Parlament"

"Asupra domnului Tudorache a inceput o ancheta de invinuit dupa ce s-au intocmit listele (pentru alegerile parlamentare - n.r.). Am avut o discutie cu domnia sa, tot respectul pentru decizia sa, din acest moment domnul Tudorache nu mai este membru al PSD si nu mai este presedintele Organizatiei Sectorului 1 (a PSD - n.r.). Domnul Tudorache nu va fi validat de viitorul Parlament, pentru ca prima regula sa fii validat in Parlament este sa fii membru al PSD. Domnul Tudorache nu mai este", a spus Ciolacu la Hotnews Live.El a adaugat ca "se pot gasi solutii cand exista buna credinta" si l-a felicitat pe Tudorache ca "nu s-a cramponat de aceasta functie de parlamentar".Fostul primar al Sectorului 1, Daniel Tudorache, a anuntat, dupa ce a fost pus sub control judiciar sub cautiune pentru complicitate la trafic de influenta si spalare de bani, ca a decis sa se suspende din PSD.Acesta se afla pe lista de candidati a PSD Bucuresti pentru Camera Deputatilor, la alegerile parlamentare din 6 decembrie.