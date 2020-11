Tudorache, despre perchezitia DNA: Au ridicat niste facturi si sume de bani, 6.000 euro si vreo 200 de milioane

"Stiam ca sunt facute mai multe plangeri in acest an, am inteles cu calculatoarele, cu scannerele. Au venit, au facut perchezitie, au luat ce au gasit, conform procedurilor, au stat cam 4 ore. Am intrebat ce calitate am, nu mi-au raspuns absolut nimic, au zis ca au venit sa-mi faca perchezitie", a afirmat Tudorache, la Digi 24.Intrebat ce documente si bani au ridicat procurorii, fostul edil a spus: "Erau niste facturi cu deplasari in concediu. (...) Si undeva la parca 6.000 euro si vreo 200 milioane, 200 si ceva, de genul asta"."Au fost depuse mai multe plangeri anul acesta. DNA sa-si faca treaba, sa caute, sa vada daca sunt vinovati, sa-i descopere. Nu mai altceva de declarat. (...)Sunt foarte linistit vizavi de tablete, scannere, si alte lucruri pe care primaria le-a achizitionat. Nu am nicio problema", a adaugat Tudorache.Fostul primar al Sectorului 1, Daniel Tudorache, a scris pe Facebook ca perchezitiile Directiei Nationale Anticoruptie de joi au fost efectuate in urma unei sesizari a actualului edil, Clotilde Armand , privind achizitia de tablete pentru elevi."Perchezitia a fost efectuata in urma uneia dintre multele sesizari formulate de Clotilde Armand impotriva mea si anume 'achizitia de tablete' pentru elevii din Sectorul 1. Din punctul de vedere al actualului primar al Sectorului 1, achizitia de tablete pentru copii in contextul pandemiei nu era necesara. De altfel, Clotilde Armand a inceput prigoana totala impotriva tuturor angajatilor primariei care nu au 'pupat inelul", a scris Dan Tudorache Directia Nationala Anticoruptie a anuntat, joi, ca efectueaza 38 de perchezitii in Bucuresti si judetul Ilfov, in doua dosare ce vizeaza suspiciuni privind savarsirea unor infractiuni de coruptie si asimilate coruptiei, presupus savarsite in cursul acestui an si anterior."In cursul zilei joi, ca urmare a obtinerii autorizarilor legale de la instanta competenta, au fost efectuate perchezitii domiciliare in 38 de locatii situate pe raza municipiului Bucuresti si judetul Ilfov, din care doua sunt entitati aflate in subordinea unor primarii de sector, restul reprezentand domiciliile unor persoane fizice", a informat DNA.CITESTE SI