Val de ironii la adresa fostului primar Tudorache, autorul unui proverb inedit: Pentru ca urau gandacul rosu, termita si viespea au votat insecticidul

"Din lumea celor care nu cuvanta!"

"Pentru ca urau gandacul rosu, termita si viespea au votat insecticidul. Au murit cu totii, inclusiv greierul, desi nu votase," este vorba de duh a fostului edil care a starnit reactii Primaria Sectorului 1 a fost castigata de Clotilde Armand USR -PLUS) - 36.455 de voturi, Daniel Tudorache (PSD)- 35.451, Ioana Constantin (PMP)- 6.928. In procente Clotilde Armand a fost votata de 40,95%, Daniel Tudorache- 39,82%, iar Ioana Constantin - 7,78%.Fostul primar PSD a contestat alegerile in instanta si a facuta plangere penala la Sectia Speciala. Dupa alegeri, procurorii DNA au deschis chiar si o ancheta de coruptie in cazul fostului edil.Reactiile la postarea actualului primar nu au intarziat sa apara:- "Zise .. vanzatorul de insecticide, Eu nu pot avea incredere intr-o persoana care a fost primar atatia ani de zile si la care eu cetateanul de rand nu am avut ocazia sa-i vorbesc, desi am incercat.. ati primit ceea ce ati oferit."- "Ce poet ati ajuns de cind nu mai aveti de unde fura.. pun pariu ca o sa scrieti si ceva carti din inchisoare , Doamne ajuta!"- "Parca spuneati ca alegerile au fost fraudate!"- "Morala e ca mai bine ii calcau in picioare."- "Din lumea celor care nu cuvanta!"