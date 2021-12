Ministrul Fondurilor Europene, despre PNRR: „Nu se poate renegocia. Am trecut la implementare”

Ministrul Investiţiilor şi Fondurilor Europene, Dan Vîlceanu, a afirmat duminică, 12 decembrie, că autorităţile din România nu intenţionează să facă în următoarea perioadă o renegociere a prevederilor Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), care a fost aprobat în Consiliul miniştrilor de Finanţe şi Economie al Uniunii Europene la finalul lunii octombrie. Vîlceanu afirmă că este „o nedreptate” faptul că se spune că România este în întârziere în ceea ce priveşte implementarea PNRR.

„PNRR funcţionează ca un tot unitar, nu funcţionează cum sunt fondurile europene clasice, că dacă un proiect se blochează, celelalte merg, pentru că nu au nicio legătură cu acel proiect. Tocmai de aceea, în 2023 poţi să ajustezi anumite investiţii pe care le ai de făcut prin PNRR. Adică poţi să verifici, atunci e un moment în care putem verifica dacă anumite proiecte sunt întârziate şi putem să ajustăm anumite proiecte de investiţii.

Dar vă spun, nu se poate – ca să mai oprim un fake news – negocia nimic acum, doar ce am negociat, Doamne fereşte! În 28 octombrie a fost ECOFIN-ul în care a fost aprobat planul României. Nu se poate renegocia. Pe de altă parte, aş vrea să mai oprim o nedreptate care se face: nu suntem întârziaţi cu PNRR. A fost adoptat, aşa cum vă spuneam, în 28 octombrie, câte lucruri puteai să faci până acum? Ceea ce vreau să asigur - şi am avut o discuţie şi cu reprezentanţi ai Comisiei Europene - este că suntem foarte serioşi, am trecut la implementare, nu avem acum în plan să renegociem nimic, ci pur şi simplu suntem hotărâţi să implementăm cât mai repede, să atingem aceste jaloane”, a declarat Dan Vîlceanu duminică seară, la B1 Tv.

Ads

Ministrul afirmă că autorităţile române poartă permanent discuţii cu Comisia Europeană şi primesc asistenţă din partea reprezentanţilor acesteia în implementarea proiectelor prevăzute în PNRR. El subliniază că discuţiile cu reprezentanţii Comisiei „nu sunt ca la şcoală, au venit să îţi arate din deget, să spună nu ai făcut, te rog frumos să te supui”.

„Nu se întâmplă lucrurile aşa” a adăugat Vîlceanu.

Guvernul a adoptat vineri Ordonanţa de urgenţă care reglementează cadrul instituţional, fluxurile financiare şi modul de verificare a utilizării fondurilor alocate României prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, iar adoptarea documentului permite începerea implementării PNRR.

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dan Vîlceanu a prezentat, vineri, după şedinţa de Guvern, prevederile OUG, care cuprinde fluxurile financiare din cadrul PNRR, respectiv instituţiile statului implicate în PNRR şi modul în care circulă financiar banii. Ministrul a precizat că o noutate din Ordonanţă este faptul că anumite investiţii vor fi efectuate prin Agenţiile de Dezvoltare Regională (ADR), care pot ajuta ministerele în proiecte sociale, precum educaţie sau sănătate. Vîlceanu a dat asigurări că banii nu vor merge la baronii locali ci la comunităţi.

Ads

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat încă de la începutul negocierilor pentru formarea actualei coaliţii de guvernare, că doreşte o renegociere a Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă. El susţine că există posibilitatea unei astfel de renegocieri, arătând că PSD nu doreşte să îşi "asume" ce a făcut USR în fostul guvern.

El a fost criticat atât de liderul liberal Florin Cîţu, cât şi de fostul ministru USR al proiectelor europene Cristian Ghinea, care au susţinut că PNRR nu poate fi renegociat.

Ads

Europarlamentarul social-democrat Carmen Avram a susţinut, într-o declaraţie pentru News.ro, că de fapt PSD nu vrea să renegocieze întreg proiectul PNRR, ci “să scoată tot ce e mai periculos de acolo”, cum ar fi închiderea minelor.

De asemenea, Carmen Avram susţine introducerea în PNRR a unor prevederi care să sprijine agricultura.