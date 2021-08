Noul ministru de Finanțe, un fost PSD-ist cu datorii la stat. Firma mamei sale are contracte pe bandă rulantă cu companiile de stat

Legăturile cu PSD

Averea lui Dan Vîlceanu

Ludovic Orban – singurul vot împotriva

Dan Vîlceanu este acționar majoritar la SC Rominex Mining Engineering SA Rovinari. Mai exact, deține 12.000 de acțiuni, în valoare de 1,2 milioane de lei, potrivit România Liberă Lucrurile nu stau la fel de bine și cu cealaltă firmă, unde este acționar cu 65%, Rominex Mining Engineering SA. Societatea, aflată în insolvență, avea datorii la stat în valoare de 398.867 de lei la 30 iunie 2021, conform sursei citate.Mama sa, Elisabeta Vîlceanu, (68 de ani) deține firma Trefo SRL, care a avut anul trecut o cifră de afaceri de 7,3 milioane de lei, un profit net de 1,7 milioane de lei și are 47 de angajați.Firma iese în evidență prin numeroasele contracte cu companiile de stat. A avut în trecut contracte cu CET Govora, Compania Locală de Termoficare Colterm, Complexul Energetic Hunedoara și Complexul Energetic Oltenia.Mai mult, firma a încheiat recent un contract în valoare de aproximativ un milion de dolari cu Complexul Energetic Oltenia (CEO), unde ar trebui să livreze tablă groasă și tablă aliată, potrivit Adevărul.Dan Vîlceanu a schimbat mai multe partide, în funcție de cine a fost în fruntea statului, dar și-a început activitatea politică în PSD.A fost mai întâi la PSD, ca șef al organizației de tineret Gorj, mai apoi la PDL , cand PDL a fost la putere, mai apoi în PNL , după fuziune.Se pare că a rămas apropiat de social democrați și în afaceri. În cazul firmei aflate în insolvență, partenerul său este Teofil Gr. Ghirasim, iar între 2014 ți 2017, cenzorul societății lui Vîlceanu a fost Mihai Ritivoiu, actual consilier județean și trezorier al PSD Timiș, mai arată sursa citată.Potrivit declaraţiei de avere, Vîlceanu deţine două terenuri intravilane în comuna Runcu din judeţul Gorj, în suprafaţă de 26.356 de metri pătraţi şi alte două terenuri intravilane în Timişoara, în suprafaţă de 2.684 de metri pătraţi. De asemenea, are două case în aceeaşi comună Runcu şi un spaţiu commercial de 1.889 de metri pătraţi în Timişoara, de pe urma căruia a încasat anul trecut o chirie de 129.881 lei.Vîlceanu deţine şi un autoturism BMW Seria 5 vechi de 10 de ani şi are în conturi puţin peste 71.000 de lei. De asemenea, liberalul deţine şi titluri de stat în valoare de 731.501 lei. Soţia lui Dan Vîlceanu, Elena, este profesoară la Colegiul Naţional Tudor Vladimirescu din Târgu Jiu. este singurul membru al Biroului Permanent al PNL care a votat împotriva nominalizării lui Dan Vîlceanu în funcţia de ministru al Finanţelor. Acesta susține că răspunderea îi aparține integral lui Florin Cîțu, fiind propunerea premierului.”Prin votul pe care l-am dat mi-am exprimat rezerve extrem de serioase faţă de această candidatură. (...) Din punctul meu de vedere, există riscuri cu privire la această desemnare şi din cauza asta mi-am exprimat votul împotrivă. Am votat împotrivă pentru ca opinia publică să ştie foarte clar că răspunderea integrală pentru acestă desemnare îi aparţine lui Cîţu şi celor care au convocat”, a declarat Ludovic Orban, după şedinţa PNL.