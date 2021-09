Dan Vîlceanu, despre ancheta DNA cu privire la vaccinuri: ”Au fost alocate 1,4 miliarde de lei. Sunt prețuri negociate de Comisia Europeană”

Ministrul Finanţelor Publice, Dan Vîlceanu, afirmă că nu are informaţii legate de alte achiziţii de vaccin anti-COVID în afara celor realizate de România prin mecanismul pus la punct de Comisia Europeană, la preţuri negociate la nivel european şi pentru care România a alocat 1,4 miliarde lei.

”Din punctul meu de vedere, faptul că am achiziţionat aceste vaccinuri pe mecanismul Comisiei Europene, m-e greu să cred că ai putea să găseşti ceva sau s-ar fi întâmplat ceva”, declară ministrul.

Dan Vîlceanu a fost întrebat, marţi, la Digi 24, despre ancheta DNA care vizează vaccinurile şi cât a plătit România pentru acestea.

”Au fost alocate 1,4 miliarde de lei. Noi am primit aceste vaccinuri în baza alocărilor făcute de Comisia Europeană pentru vaccinuri, deci nu le-am luat aşa, că aşa am avut noi un gând într-o zi, ci pur şi simplu, vă aduceţi aminte că la începutul anului, atunci când se discuta despre vaccin, Comisia Europeană a alocat un număr de vaccinuri fiecărei ţări din Uniunea Europeană şi noi am avut acces la aceste doze de vaccin”, a declarat ministrul Finanţelor Publice.

Acesta a menţionat că, în afara mecanismului de achiziţionare de vaccinuri prin intermediul Comisiei Europene, nu cunoaşte o altă modalitate prin care să fi fost cumpărate astfel de seruri.

”Sunt preţuri negociate de Comisia Europeană, alocarea prin mecanismul Comisiei Europene şi România a achiziţionat, practic, toate dozele de vaccin la care avea dreptul. (...) Din punctul meu de vedere, faptul că am achiziţionat aceste vaccinuri pe mecanismul Comisiei Europene, mi-e greu să cred că ai putea să găseşti ceva sau s-ar fi întâmplat ceva”, a adăugat ministrul.

Întrebat în legătură cu posibilitatea ca DNA să fi fost sesizată de către cineva din interiorul Ministerului Finanţelor Publice cu privire la această speţă, ministrul de resort a răspuns că nu cunoaşte detalii privind sesizarea primită de procurorii anticorupţie.

Dan Vîlceanu a comentat şi reclamaţiile privind faptul că România a cumpărat un număr mai mare de doze decât era necesar, el arătând, în acest context că Organizaţia Mondială a Sănătăţii a spus că în procesul de vaccinare până la 40% din doze se puteau pierde.

Vîlceanu a arătat că fostul ministru al Sănătăţii Ioana Mihăilă a crescut, printr-un act normativ, prin care majora de la 10 la 25 procentul de pierderi în procesul de vaccinare, decizia fiind luată după ce au început vaccinările în cabinetele medicilor de familie.

”Probabil prin acest mecanism, sau din ce au văzut în practică, şi-au dat seama că se pot pierde doze de vaccin. Nu vreau să judec eu această reţetă, cu 25%v pierderi sau 40% pierderi, fiecare ţară îşi face propria evaluare, dar în România Ministerul Sănătăţii estima posibile pierderi de vaccin până la 25%, doamna Mihăilă.

La nivel mondial, OMS spune că ai posibilitatea să pierzi până la 40%. Mi-e greu să fac eu, nefiind medic, estimări cum se vaccinează, cât ar trebui să pierdem”, adaugă dan Vîlceanu

Întrebat dacă România va continua să cumpere vaccin anti-COVID, ministrul a răspuns că în acest moment există stocuri, dar că ”dacă va fi necesar, sigur vom mai achiziţiona”.

Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) anunţă că a fost înregistrat un dosar penal având ca obiect modalitatea de achiziţionare a dozelor de vaccinuri anti-COVID19, de la declanşarea pandemiei până în prezent. Urmărirea penală se face in rem, în acest moment, nicio persoană neavând calitatea de suspect sau inculpat.

